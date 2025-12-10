Es una joya del boxeo argentino, noqueó en Rusia y va por su chance de título mundial

Es una joya del boxeo, noqueó en Rusia y va por su chance de título mundial

Una joya del boxeo argentino que viene de una espeluznante victoria por KO en Rusia afrontará en los próximos días lo que será sin dudas el compromiso más importante de su carrera hasta el momento. Se trata de Neri Muñoz, el oriundo de Bahía Blanca que el pasado 5 de julio le ganó en el segundo asalto a Khariton Agrba, georgiano radicado en el mencionado país donde cayó derrotado. Ahora, el bahiense se mide nuevamente contra él, pero con otro objetivo.

El Duty Free Tennis Stadium de Dubai le abrirá sus puertas el viernes 12 de diciembre a este duelo que puede posicionar a uno de los dos como retador a un título del mundo en la categoría superligero. La velada en cuestión contará con 12 combates y el del púgil de nuestro país será sin dudas uno de los más importantes. Es que, de ganar, quedará a sólo un paso de convertirse en campeón mundial como hoy lo es Mirco Cuello y Evelin Bermúdez en la rama femenina. Todos los detalles de su presentación.

Neri Muñoz pelea en Dubai por una eliminatoria mundialista

El boxeador de Bahía Blanca llega como firme candidato después de haber noqueado al mismo rival hace meses atrás en Rusia y categóricamente en el segundo asalto. Su palmarés, con 18 triunfos (14 por KO) y dos caídas, lo posiciona de una gran manera para este duelo que tendrá con el último contrincante con el que se midió en el cuadrilátero. A su vez, si resulta vencedor tendrá la inmejorable chance de ir por el cinturón soñado.

Agrba, por su parte, volvió a subirse al ring en octubre y venció por puntos al oriundo de Namibia, Charles Shinima y cuenta con un récord de 16 victorias (9 por KO) y una única caída en manos del argentino. A su vez, enfrentó a tres púgiles de nuestro país y el que lo venció será con el que se vuelva a ver las caras.

Neri Muñoz va por una pelea eliminatoria a un título del mundo en Dubai

Cuándo pelea Neri Muñoz vs. Agrba: hora, TV y cómo ver la pelea online

La presentación del argentino tendrá lugar este viernes 12 de diciembre en Duty Free Tennis Stadium de Dubai, ante el georgiano radicado en Rusia Khariton Agrba por la eliminatoria a un título mundial de la categoría superligero. En cuanto al horario, la velada que contendrá un total de 12 peleas profesionales se emitirá a partir de las 14 horas de nuestro país y la transmisión estará a cargo de TyC Sports.

La carrera de Muñoz, el boxeador argentino que noqueó en Rusia y va por su chance mundialista en Dubai

El púgil argentino que noqueó en Rusia comenzó su carrera en febrero del 2021 cuando le ganó por KO en el segundo asalto al exrepresentante del seleccionado nacional amateur Elías Nahuel González en Berazategui. Hasta mayo del 2023 sumó 12 victorias de manera consecutiva y se encontró con la derrota en Panamá contra Orlando Mosquera. Tres meses más tarde regresó al éxito en Córdoba donde le ganó a César Leiva por la vía del cloroformo.

En septiembre fue campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras ganarle por KO en el cuarto asalto a Axel Peralta en el Casino Buenos Aires de Puerto Madero sumando el primer título de su carrera. Semanas más tarde llegó la caída contra Elías Haedo y luego las tres ganadas de forma consecutiva -una en la que se adjudicó el cetro gold de la división ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que lo catapultaron a la oportunidad que tuvo este fin de semana en Rusia.