Reducirá el tráfico y optimizará el viaje: la ciudad argentina que apuesta por la construcción de un potente tranvía.

El tráfico es uno de los mayores problemas a la hora de organizar una ciudad, ya que muchas personas se ven afectadas por el embotellamiento de autos a diario. Por este motivo, hay una ciudad de Argentina que presentó un proyecto para inaugurar un tranvía: un medio de transporte que unirá ambos extremos de la ciudad en solo cuestión de 10 minutos.

El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, uno de los sitios más habitados de la provincia de Santa Fe y uno de los más importantes del país. Frente a esto, el Gobierno anunció este proyecto que resulta muy ambicioso: se instalará un tranvía urbano para que pretende reducir los costos y tiempos de traslado del extremo norte al sur de la ciudad.

La inversión inicial u$s 500 millones y pretende instalar una red que permita recorrer la ciudad en un lapso de 10 minutos. A diferencia de otros sistemas ferroviarios no requerirá túneles ni estructuras elevadas, sino que se instalará sobre avenidas y espacios públicos ya existentes, así reducirá tiempos de obra y costos. Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en la etapa de planificación, por lo que no hay una fecha estipulada para la inauguración.

Cuál será el recorrido y las posibles paradas del tranvía

El proyecto prevé una estructura de aproximadamente 35 kilómetros que uniría Villa Gobernador Gálvez con Granadero Baigorria, atravesando los principales corredores urbanos de Rosario. En este marco, las estaciones que se planean son: