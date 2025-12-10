Baby Etchecopar cruzó fuerte a Lilia Lemoine.

La diputada Lilia Lemoine quedó en el centro de una inesperada ráfaga de críticas cuando Baby Etchecopar utilizó su editorial de Basta Baby (A24) para cuestionar el discurso económico del Gobierno. Sin rodeos, el conductor apuntó a la distancia que percibe entre la narrativa libertaria y la realidad cotidiana del salario argentino.

Etchecopar tomó como ejemplo el ingreso promedio cercano al millón de pesos, un número que el oficialismo menciona como señal de mejora. Para él, esa cifra está lejos de representar alivio. “Un palo por mes son 30 lucas por día”, dijo, antes de lanzar la frase que arrasó en redes sociales: “Y un Presidente que todavía no nos respondió qué se compra con 30.000 pesos”.

Fue entonces cuando decidió nombrar a Lemoine, una de las voceras más activas del espacio libertario. “Un ministro de Economía, un canciller o quien quiera del Gobierno… o Lemoine, que es tan graciosa… explíquenme”, disparó. El desafío apuntó directamente a la diputada, a quien le atribuyó un rol clave en la defensa pública del modelo económico del oficialismo.

Baby Etchecopar trató de “miserable” a Javier Milei

En otro tramo de su editorial, Baby Etchecopar también disparó contra el propio presidente. Cuestionó el uso reiterado de la frase “no hay plata” para justificar recortes y lo calificó de “miserable” e “hipócrita”. Para el conductor, esa expresión se convirtió en la manera en que el Gobierno se desentiende del impacto económico sobre la población.