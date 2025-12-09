Los shopping de Grupo IRSA cierran el año con experiencias inmersivas y un gran sorteo de 2 autos 0km

Los centros comerciales de Grupo IRSA, se preparan para recibir una nueva temporada festiva con una agenda repleta de propuestas únicas para disfrutar en familia. Como cada año, a partir de diciembre habrá una programación especial por cada shopping que incluirá shows gratuitos en vivo, fotos con Papá Noel y actividades infantiles recreativas, además de beneficios y promociones exclusivas. También habrá horarios extendidos y una ambientación festiva con propuestas sensoriales para que las familias puedan recorrer los espacios, sacarse fotos y disfrutar de la magia de la época navideña. Este año a las celebraciones se suma un hito especial: los visitantes de todos los shopping de Grupo IRSA podrán participar del sorteo de dos autos 0 km. Para hacerlo, sólo deberán presentar una factura de $150.000 o más en los centros comerciales adheridos. “Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros shopping se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR CENTRO COMERCIAL

ABASTO SHOPPING: El 6 de diciembre a las 18 h, Plaza del Zorzal abrirá la temporada con el Concierto Sinfónico de Navidad de la Orquesta Pequeña Venecia. Del 8 al 23, Papá Noel recibirá a las familias en distintos horarios con una foto impresa gratuita por grupo, mientras que los talleres navideños ofrecerán actividades de 15 a 20 h, con propuestas como pulseras, adornos, luces, gorro mágico y mensajes para el Polo Norte. También habrá shows itinerantes con premios sorpresa de 16 a 18h, con duendes, bailarines y artistas circenses. El 14 de diciembre un saxofonista presentará un reperto rio navideño en Anchorena y el patio de comidas.

ALCORTA: Desde el 8/12, con la llegada de Papá Noel, se realizará el clásico encendido del árbol, ya convertido en un hito del centro comercial. Además, el 11/12 tendrá lugar la pre noche shopping con activaciones y regalos por compra, y el 23/12 se celebrará la tradicional noche shopping con beneficios especiales. A su vez, todos los jueves 4, 11 y 18 de diciembre se dictará un taller de cuentacuentos en Yenny, dentro de la casita de Papá Noel ubicada en el nivel 1.

ALTO AVELLANEDA: del 29/11 al 24/12 Papá Noel estará esperando a todos los chicos para la clásica foto navideña. Horarios: 29/11 al 5/12: de 14 a 21 hs, 6/12 al 22/12: de 11 a 21 hs, 23/12: de 11 a 00 hs, 24/12: de 10 a 16 hs.

ALTO COMAHUE: contará con talleres de cookies y de cerámica, espacios para escribir las cartas a Papá Noel y la posibilidad de encontrarlo a partir del 17/12. Además, del 20 al 23/12 el mall ofrecerá un Calendario de Adviento con sorpresas especiales para los visitantes. A esto se suma un sorteo por un viaje a Buzios, Brasil, vigente del 1 al 31 de diciembre. Cargando una factura de $120.000 o más en la app del shopping, los clientes podrán participar por un viaje para dos personas que incluye vuelos, traslados y alojamiento. El sorteo se realizará el 02/01.

ALTO NOA: el 8/12 se producirá el encendido del árbol junto a Papá Noel y coros. Del 2 al 18/12 habrá Talleres familiares (adornos navideños, crochet navideño y pastelería). Papá Noel estará presente del 8 al 23/12. Además, del 8 al 23/12 se podrá participar de Talleres infantiles.

ALTO PALERMO: contará con un espacio de Wrap & Lettering para que las familias puedan envolver y personalizar sus regalos, incluyendo cartas hechas en el momento. A partir del 8/12 también estará disponible la tradicional foto con Papá Noel. En los días previos a Navidad se sumarán juegos de destreza con premios, intervención artística de bolsas y un espacio de tatuajes temporales para los más chicos.

ALTO ROSARIO: el 3, 4 y 5/12 tendrá lugar la “Merienda con Papá Noel”, una avant premier en la casita navideña con 30 niños invitados. Desde el 8/12 comenzará “Tu foto con Papá Noel”. Además, los días 10, 11 y 12/12 se realizará la Estación de Navidad, con customización de bolsas y canje de velas. Respecto a los shows gratuitos en vivo, el 8, 12 y 15/12 habrá funciones de microteatro junto al Teatro El Círculo.

CÓRDOBA SHOPPING: A partir del 8 de diciembre se realizará el encendido del Árbol de Navidad, con la participación especial del Coro del Colegio Mark Twain.Del 8 al 24 de diciembre, los visitantes podrán participar del Calendario de Adviento presentando una factura desde $150.000. Además, habrá activaciones con marcas y promociones exclusivas para anticipar las compras navideñas, junto con shows y juegos gratuitos. Por último, del 17 al 23 de diciembre, quienes se acerquen al shopping podrán sacarse su foto con Papá Noel.

DISTRITO ARCOS: Del 16 de noviembre al 23 de diciembre, el shopping celebra la temporada con su clásica ambientación y dos photo opportunities ubicados en los accesos de Juan B. Justo y Paraguay, diseñados para que las familias puedan capturar sus mejores momentos. Además, los días 19, 20 y 21 de diciembre se instalará una pared especial en el anfiteatro, donde los visitantes podrán participar abriendo cajas de regalos que contienen distintas sorpresas.

DOT BAIRES SHOPPING: “Una Navidad cargada de tecnología”, DOT tendrá un espacio de armado de árbol y Papá Noel realizado junto a MODO, además de la posibilidad de chatear con Papá Noel a través de un chatbot. La propuesta se completa con fotos navideñas con IA, juegos de tecnología cinética con premios y un álbum de personajes en realidad aumentada para coleccionar.

MENDOZA SHOPPING: Del 6 al 24 de diciembre, Mendoza Shopping ofrecerá propuestas para todas las edades: los más chicos podrán sacarse su foto con Papá Noel y armar su cartita en el Patio de Comidas, mientras que los adultos participarán del Árbol de los Deseos, inspirado en el clásico “muro de los candados”. Además, el shopping celebrará su 33° aniversario los días 12, 13 y 14, de 17 a 22, con premios para quienes realicen compras de $50.000 o más y carguen sus facturas en ¡appa!. Las acciones continuarán con beneficios especiales para las compras navideñas. Del 19 al 21 de diciembre, acumulando $150.000 o más, los clientes recibirán un Appa Gift de $30.000; y del 22 al 24, quienes presenten compras por $100.000 o más podrán retirar un Doña Paula Estate Malbec. Todos los canjes se realizarán en el stand de Planta Alta.

PATIO BULLRICH: El 8 de diciembre, Papá Noel recibirá a los más chicos para tomarse la tradicional foto navideña. El 17 de diciembre se llevará a cabo la Pre Noche Shopping, una jornada especial con música en vivo, acciones comerciales y descuentos exclusivos, propuesta que se repetirá el 23 de diciembre en la clásica Noche Shopping. Además, quienes carguen sus tickets en APPA entre el 1 y el 23 de diciembre podrán participar del sorteo del Calendario de Adviento de Patio Bullrich, que contará con tres ganadores y se anunciará el día 23.

RIBERA SHOPPING: desde el 20/11 al 24/12 estará disponible la foto con Papá Noel con reserva a través de ¡appa!. Además, de jueves a domingos desde esa fecha, los chicos podrán dejar sus cartitas. Habrá lectura de cuentos navideños los días 5 y 12/12 y taller de construcción de juguetes de madera el 4 y 11/12. Todas estas actividades, serán acompañadas de una ambientación navideña en cada espacio del shopping.

SOLEIL PREMIUM OUTLET: contará con una ambientación festiva en todos sus espacios e invita a sus visitantes a disfrutar de rincones creativos. A partir del 20/12 estará presente Papá Noel en el local de “Mono Coco” y quienes deseen podrán acercarse y tomarse fotos con él. Además, habrá talleres para que participen los más pequeños.

TERRAZAS DE MAYO: este shopping se suma a la celebración con decoración navideña, acciones comerciales, descuentos especiales y la posibilidad de sacarse una foto con Papá Noel.

Sobre Grupo IRSA IRSA es la compañía líder en desarrollos inmobiliarios en Argentina, con más de 30 años creando proyectos que impulsan el crecimiento y la transformación en todo el país. Con la visión de generar desarrollo y un impacto positivo en el entorno, cada centro comercial, edificio de oficinas, hotel o desarrollo urbano nace para dinamizar la economía local, crear empleo y ofrecer nuevas experiencias que integren a la comunidad. Con 15 centros comerciales, oficinas premium y hoteles emblemáticos como el Llao Llao Resort, genera más de 18.000 empleos directos e indirectos a lo largo y ancho de la Argentina combinando innovación y desarrollo sostenible para construir un futuro con más oportunidades.