Lilia Lemoine se fue al pasto contra los “kukas”: “Ahora van a saber lo que es…”.

Envalentonada por la cantidad de diputados oficialistas que habrá tras las elecciones, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine lanzó una fuerte amenaza contra el kirchnerismo en Laca Stream.

La diputada analizó la nueva composición del Congreso y advirtió que la dinámica de poder cambió drásticamente. "Ellos, como eran mayoría, se ponían todos de acuerdo para bardearnos", recordó sobre la gestión anterior.

Pero ahora, con el triunfo electoral, Lemoine aseguró que se acabó la paciencia: "Llegaron los refuerzos, llegó Tronco (Sergio Figliuolo) y ahora van a saber lo que es el bullying los kukas". Según su visión, ya no está sola en la trinchera: "Ahora son 100 personas atrás, ellos son menos, nosotros somos un poco más, que me bancan. Mal que les duela".

La escandalosa jura de diputados

Lemoine también se refirió a sus gritos e interrupciones durante la ceremonia de asunción, donde increpó a quienes juraron por cuestiones ideológicas ajenas a la Constitución. Lejos de arrepentirse, reivindicó su rol de "patriota". "Les arruiné la jura", confesó con orgullo. "Porque ellas y ellos iban todos contentos diciendo 'voy a jurar por Palestina'... Sí, bueno, pero te va a quedar el video escrachado, jodete". Con una metáfora burlona, comparó su intervención con arruinar un recuerdo familiar: "Era como el video de tu primera comunión, pero ahora saliste con un moco en la nariz".

Para cerrar, Lemoine negó que Javier Milei la haya ubicado estratégicamente en su banca para gritar ("es mi banca hace dos años"), pero asumió su misión personal con gusto. "Cada uno tiene un rol. A mí me tocó ese, el de ser el azote de los kukas cuando van a jurar por otro país", sentenció.