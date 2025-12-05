Viviana Canosa reveló la trama oculta de la nota de Jonatan Viale a Milei: "¿Estamos al aire?".

La periodista Viviana Canosa prendió el ventilador en Carnaval Stream y destapó la olla sobre uno de los escándalos televisivos más comentados del año: la entrevista de Jonatan Viale a Javier Milei interrumpida por Santiago Caputo.

Todo surgió cuando Canosa explicaba por qué el Grupo Clarín se habría enojado con su entonces figura. "Se enojan porque esa nota no fue gratuita, razón por la cual el canal pidió su porcentaje", disparó la conductora.

Rial, rápido de reflejos, tradujo: "Ah, fue paga". Fue allí donde Viviana pareció caer en la cuenta de la exposición: "¿Estamos al aire?". Lejos de callarse, continuó con la trama: "Fue un infomercial". Según su versión, el dinero habría ido directamente al periodista sin pasar por la emisora. "El canal dice: 'Pero, pará, no me avisaron, no lo comparten, la querés toda para vos. ¿Cómo es?'".

Por qué se filtró la interrupción de Santiago Caputo

Canosa explicó que la filtración del video donde se ve a Santiago Caputo dando indicaciones detrás de cámara no fue un error técnico, sino un pase de facturas de la cúpula de la señal de noticias. "Parte del quilombo del canal y, por eso, mucha gente no entendía por qué había salido al aire la interrupción de Santiago Caputo", detalló.

La conductora aseguró que "ellos (Viale y Milei) se fueron tranquilos" porque la nota salió editada en TV, pero la venganza llegó después: "En la web de Clarín la nota sale completa".