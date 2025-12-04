Polémica en Formosa: un intendente libertario demoró su jura en Diputados para evitar elecciones y dejarle el cargo a su hijo

El actual intendente de Las Lomitas y diputado nacional electo por La Libertad Avanza en Formosa, Atilio Basualdo, quedó bajo la lupa por una posible incompatibilidad legal para asumir una banca en el Congreso sin abandonar su cargo municipal. En este contexto, no participó de la jura en la Cámara de Diputados en una maniobra que le permitiría eludir la convocatoria a elecciones y transferir el control del Ejecutivo local a su hijo. El hecho reaviva cuestionamientos sobre prácticas que tensionan los límites institucionales y concentran el poder en estructuras familiares.

En diálogo con Radio Formosa, la jueza electoral Sandra Moreno explicó que la normativa vigente es clara: la Ley Provincial 1028 prohíbe ejercer simultáneamente una intendencia y un cargo electivo nacional. “Si quiere asumir como diputado, debe renunciar a la Intendencia”, sintetizó. Sin embargo, según informaron desde la provincia en comunicación con El Destape, el intendente ideó una estrategia para evitar las elecciones: según la Ley Orgánica de Municipios, si hubiera renunciado a la intendencia antes del 10 de diciembre, se deberían haber llamado a comicios anticipados en Las Lomitas.

Al retrasar su jura hasta después de esa fecha, permite que su hijo, Pablo Basualdo, presidente del Concejo Deliberante, asuma automáticamente como intendente interino, sin someter la sucesión al voto popular, asegurando así la continuidad del clan familiar en el poder municipal, evitando toda competencia política y participación ciudadana.

Atilio Basualdo, el polémico diputado electo de Milei

Con el 35,87% de los votos, La Libertad Avanza consiguió el segundo puesto en la provincia de Formosa, detrás del 58,35% cosechado por el peronismo con Graciela de la Rosa a la cabeza. De este modo, el polémico intendente libertario ocupará una banca en la Cámara Baja del Congreso. Cabe destacar que Basualdo quien inició su carrera política dentro del Partido Justicialista, dio un giro hacia LLA con el impulso de la exdiputada provincial Gabriela Neme, y Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, quienes lo promovieron y respaldaron en esta transición política.

Sin embargo, este apoyo no sirvió en su momento: como candidato para convencional constituyente en las elecciones provinciales, su fórmula solo sacó el 11,21%, frente al 67,33% que cosechó la fórmula peronista.

En paralelo a su proyección electoral, Basualdo se vio envuelto en episodios que generaron controversias en la provincia. Uno de los más resonantes está vinculado a un presunto pedido que habría realizado al Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado de un gendarme. Este agente había encabezado un operativo exitoso contra el contrabando en Las Lomitas, donde fueron decomisados productos que, según la denuncia, habrían sido enviados por el yerno del propio intendente. La solicitud de apartarlo del distrito, interpretada como una maniobra para proteger intereses personales, habría contado con la anuencia de la cartera nacional dirigida por Patricia Bullrich.

Otro cuestionamiento recae en su actividad empresarial. Basualdo es propietario de BM Combustibles, una estación de servicio emplazada sobre terrenos pertenecientes a la Ruta Nacional 86. De acuerdo con la documentación judicial, la ocupación de esos predios es ilegal. La Dirección Nacional de Vialidad promovió una causa de desalojo y logró resoluciones favorables tanto en primera como en segunda instancia. No obstante, la medida aún no fue ejecutada por la administración nacional, lo que mantiene el litigio abierto y en suspenso.