Crisis sanitaria: el gobierno de Melella mantiene una deuda de $6 mil millones con la obra social estatal

La crisis financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) se profundiza y evidencia el deterioro del sistema de salud de la provincia de Tierra del Fuego. En este caso, el propio gobierno de Gustavo Melella, a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia que involucra a Adriana Chapperón, acumula una deuda exigible de $6.394.554.557 con la obra social estatal.

El monto surge del Certificado de Deuda N.º 01/2025, emitido el 20 de agosto de 2025 por la presidenta del OSEF, Mariana Silvina Hruby, quien detalla que la cartera de Bienestar debe cobertura de prestaciones, medicamentos, prótesis y servicios destinados a beneficiarios del régimen RUPE y programas de acogimiento familiar en el marco de las leyes 389, 410, 1037 y 1072.

Mientras la administración provincial busca responsabilizar a terceros por la crisis sanitaria, los documentos muestran otra cosa, el problema es interno, estructural y generado por la propia gestión. Según el documento, la deuda incluye facturación impaga desde 2009 hasta el 30 de junio de 2025, consolidada tras la certificación previa N.º 02/2024, ahora actualizada con los períodos 2024 y 2025. La propia OSEF aclara que el certificado constituye título ejecutivo, lo que significa que la Provincia se encuentra formalmente intimada a cancelar una deuda multimillonaria con su propia obra social.

Según detalló el medio Polo Sur, la entidad de salud no recibe los fondos que el Estado debe transferirle por obligación legal y las consecuencias de esta desidia son profundamente graves: miles de afiliados padecen la falta de turnos, la ausencia de especialistas, la suspensión de prácticas y los atrasos en la entrega de medicamentos.

Tierra del Fuego: una clínica suspendió la atención para los afiliados de OSEF

El responsable de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, ratificó esta semana la suspensión total de la atención para todos los afiliados de la obra social provincial en el marco de un pasivo que supera los $5.500 millones y la falta de convalidación de convenios. “La situación es más compleja de lo habitual. Hay una falta de financiamiento y ya anticipamos que esto llevaría a un quiebre de la obra social. En noviembre no puedo afrontar el pago la OSEF, eso incrementó mucho la deuda que tienen y se nos hace imposible seguir sosteniendo el servicio”, explicó el directivo.

Un anexo informativo aclara que la interrupción del crédito de atención a la obra social OSEF se hizo efectiva desde la medianoche del martes 2 de diciembre, que impacta en todas las sedes que la institución posee en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. De esta manera, la clínica únicamente se hará cargo de las urgencias que sean derivadas exclusivamente desde su propia Guardia Médica, quedando excluidos los traslados o derivaciones provenientes de otras instituciones.

La medida abarca la totalidad de los servicios asistenciales, sin excepciones. Esto incluye desde la atención ambulatoria, las consultas programadas, los estudios de diagnóstico por imágenes, el laboratorio clínico, los procedimientos de endoscopía, la guardia médica, hasta las internaciones médicas y quirúrgicas.

Las autoridades del centro de salud ya habían formalizado la presentación de una intimación. El documento exige, mediante el pliego de condiciones, que la OSEF ratificase el acuerdo contractual previamente rubricado, el cual todavía no contaba, al momento de la presentación formal, con la convalidación de las esferas competentes.

El centro de salud extendió un plazo prudencial para que la OSEF regularizara los reclamos. La maniobra legal persigue establecer la responsabilidad del organismo previsional frente a los incumplimientos que tienen una repercusión directa en la calidad del servicio.