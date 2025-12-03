VALORANT Masters Santiago 2026: Riot confirmó precios y dónde se jugará

El evento apuntará a crear una experiencia completa para la comunidad.

El VALORANT Masters Santiago 2026 ya tiene fecha confirmada y promete ser uno de los eventos esports más fuertes del año en Latinoamérica. Desde el 28 de febrero hasta el 15 de marzo, los 12 mejores equipos del mundo —clasificados desde la Etapa 1 del VCT— competirán en Chile por puntos clave rumbo al Champions Shanghai.

La venta general de entradas arranca el 10 de diciembre a las 12 del mediodía (hora argentina) a través de Punto Ticket, y se espera una demanda altísima considerando que es el primer torneo internacional de la temporada. La competencia será presencial en Espacio Riesco, que abrirá sus puertas a miles de fans con actividades, experiencias especiales y varias sorpresas.

Todos los detalles del VALORANT Masters Santiago 2026

Más allá del torneo en sí, el evento apuntará a crear una experiencia completa para la comunidad. Los asistentes podrán recorrer espacios interactivos, ver a los jugadores a metros del escenario, disfrutar entrevistas en vivo y participar de distintas activaciones. Con una mezcla de deporte electrónico, show en vivo y ambiente festivalero, la propuesta busca elevar el estándar de los eventos competitivos en Latinoamérica.

Precios y fases del Masters Santiago

Fase inicial – Entre semana (2, 3, 4, 9 y 10 de marzo)

Platea Numerada: CLP $13.640

Platea General: CLP $9.999

Fase inicial – Fines de semana (28/2, 1/3, 6/3, 7/3 y 8/3)

Platea Numerada: CLP $18.180

Platea General: CLP $13.640

Fase final – 13 y 14 de marzo

Platea Numerada: CLP $22.725

Platea General: CLP $18.180

Gran Final – 15 de marzo

Platea Numerada: CLP $27.275

Platea General: CLP $22.725

Los valores en dólares pueden variar según el tipo de cambio del día.

El evento tendrá una mezcla de deporte electrónico, show en vivo y ambiente festivalero.

Accesos, zonas y horarios

El Masters Santiago tendrá una dinámica clara a lo largo de todas sus jornadas: las puertas abrirán a las 13.30 en días de semana y a las 12 los fines de semana, dando tiempo para que el público recorra las activaciones y encuentre su lugar. La previa comenzará a las 14.30 entre semana y a las 13.30 los sábados y domingos, mientras que el show principal arrancará a las 15 en días hábiles y a las 14 durante el fin de semana, marcando el inicio de cada día de competencia

Todas las entradas incluyen acceso a la Zona de Comunidad, a La Galería —las áreas más cercanas al escenario— y a El Foro, donde se realizan entrevistas y firmas de autógrafos. El aforo del predio es mayor que la cantidad de asientos, por lo que habrá espacio para circular y disfrutar las partidas con comodidad.

Entre las reglas importantes: máximo 4 tickets por compra, no hay reingreso, menores de 16 años deben asistir con un adulto, bolsos limitados a 38 x 38 x 25 cm, y está prohibido el ingreso de comida, banderas de países, objetos peligrosos o utilería cosplay que cubra el rostro o represente riesgo. Con un calendario intenso y el mejor VALORANT del planeta, Santiago será por dos semanas el centro del universo competitivo.