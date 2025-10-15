VALORANT: Riot Games confirmó dónde se hará el primer Masters 2026

Santiago de Chile será la sede del primer torneo Masters de VALORANT en Latinoamérica.

Riot Games confirmó que Santiago de Chile será la sede del primer torneo Masters de VALORANT en Latinoamérica durante la temporada competitiva 2026. La decisión marca un hecho histórico para la región y posiciona al país trasandino como un nuevo epicentro de los esports internacionales. Se trata del primer evento de este nivel que llega a un país hispanohablante, lo que consolida el crecimiento del gaming competitivo en la región.

El anuncio se realizó durante el VALORANT Champions de París, en el marco del Valorant Champions Tour (VCT). Según informó la compañía, Santiago será la primera parada internacional del circuito 2026, antes de las competencias en Londres (Inglaterra) y del cierre de temporada en Shanghái (China), donde se disputará el Champions. La elección chilena representa un paso clave para Riot Games en su estrategia de expansión global y en su apuesta por la comunidad latinoamericana.

Qué es el Masters de VALORANT

El Masters de VALORANT es uno de los tres torneos internacionales más importantes del calendario competitivo y reúne a los mejores equipos y jugadores del mundo. Si bien Riot Games aún no brindó detalles sobre las fechas, formato ni sede específica, el anuncio ya generó una gran expectativa entre los fanáticos de toda Latinoamérica. El evento promete atraer a miles de seguidores, además de impulsar la economía local y consolidar la escena profesional del juego en la región.

Chile es el primer país hispanohablante donde se realiza.

Con esta designación, Chile hace historia dentro del ecosistema de VALORANT, convirtiéndose en el primer país hispanohablante en recibir una competencia de tal magnitud. Para Riot, la decisión también refuerza su compromiso de seguir fomentando el crecimiento del gaming competitivo en distintos mercados emergentes.

Sobre Riot Games

Fundada en 2006 en Los Ángeles, Riot Games es una de las compañías más influyentes del sector. Creadores de éxitos como League of Legends y VALORANT, la empresa cuenta con más de 2.500 empleados distribuidos en 20 oficinas en todo el mundo. Además, ha sido reconocida por Fortune entre las “100 mejores empresas para trabajar” y las “25 mejores en tecnología”.

Con este anuncio, Latinoamérica se prepara para recibir uno de los eventos más esperados de la escena gamer global, con Santiago de Chile en el centro del mapa competitivo de VALORANT.