Las bolsas europeas se recuperan y los bancos y los valores energéticos lideran las ganancias

FOTO DE ARCHIVO: Un gráfico del índice de precios de acciones alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas subían el lunes, con la mayoría de los sectores cotizando en verde, mientras los inversores volvían a los activos de riesgo después de terminar la semana anterior con una nota ligeramente pesimista.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,4%, hasta 580,35, a las 0808 GMT, manteniéndose a poca distancia de su máximo histórico intradiario. Las principales bolsas regionales también avanzaban, con la española subiendo un 0,8% y la londinense ganando un 0,4%.

El STOXX 600 registró un descenso semanal a última hora del viernes, siguiendo las pérdidas de Wall Street, después de que la advertencia sobre el margen de beneficios del fabricante de chips estadounidense Broadcom reavivara la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El lunes, el mercado se recuperaba en general, y 19 de los 20 principales sectores cotizaban al alza, con los bancos de peso y los valores energéticos subiendo más de un 1% cada uno.

El sector sanitario era el único en rojo, lastrado por una caída de casi el 5% de la farmacéutica francesa Sanofi después de que crecieran las expectativas de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU retrasara una decisión sobre su medicamento para la esclerosis múltiple tolebrutinib.

Durante el fin de semana, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció abandonar las aspiraciones del país a ingresar en la alianza militar de la OTAN tras las conversaciones con EEUU en Berlín, que continuarán el lunes.

Las principales empresas de defensa retrocedían: Rheinmetall y Renk caían un 1,6% y un 2%, respectivamente. El índice aeroespacial y de defensa perdía un 0,1%.

Con información de Reuters