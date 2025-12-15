El Gobierno busca media sanción al Presupuesto 2026 y la CGT suma adhesión a la marcha 

Ya asumidos los nuevos legisladores y con una composición de los diferentes bloques, el peronismo comenzará a probar a partir del lunes su poder de fuego ante la ofensiva del gobierno de Javier Milei que busca un tratamiento exprés de proyectos claves como el Presupuesto y, especialmente, la reforma laboral. El lunes, Diputados convocó a la reunión para constituir las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal y, el martes, la vicepresidenta Victoria Villarruel reunirá a los jefes de los bloques en el Senado. En principio, hasta en la Casa Rosada admitían que los plazos previstos para el debate de la "modernización" de las relaciones laborales no serán posibles de cumplir y tenga que pasar para el año que viene, además de la discusión planteada por la oposición -muy pertinente- acerca de que su tratamiento debe arrancar por la Cámara Baja. La convicción del peronismo es que en la medida que transcurran las semanas y los meses, más complicado le resultará al Ejecutivo sacar una legislación que quita derechos a los trabajadores en un contexto de recesión y despidos.