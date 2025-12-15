El gobierno de Javier Milei arranca una semana de alta temperatura política con el comienzo del armado de las comisiones en el Congreso y con la primera gran marcha de la CGT contra la reforma laboral. Mientras en ambas cámaras comenzarán las reuniones para llevar al recinto los proyectos de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Modernización Laboral, que el gobierno pretende obtener la media sanción. Este lunes, desde las 16, comienzan las reuniones para constituir las comisiones de Presupuesto, presidida por el diputado libertario Alberto 'Bertie Benegas Lynch, y de Legislación Penal, dirigida por la legisladora bullrichista Laura Rodríguez Machado, en Diputados. Deberán dar dictamen y llevarlas al recinto. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Gobierno busca media sanción al Presupuesto 2026 y la CGT suma adhesión a la marcha
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El peronismo testea su fuerza con la discusión del Presupuesto y la reforma laboral
Con la vuelta del Congreso a la actividad, con nueva conformación de los bloques, Unión por la Patria comprobará su capacidad para frenar el ímpetu oficial para sacar sus principales iniciativas con tratamiento exprés.
Ya asumidos los nuevos legisladores y con una composición de los diferentes bloques, el peronismo comenzará a probar a partir del lunes su poder de fuego ante la ofensiva del gobierno de Javier Milei que busca un tratamiento exprés de proyectos claves como el Presupuesto y, especialmente, la reforma laboral. El lunes, Diputados convocó a la reunión para constituir las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal y, el martes, la vicepresidenta Victoria Villarruel reunirá a los jefes de los bloques en el Senado. En principio, hasta en la Casa Rosada admitían que los plazos previstos para el debate de la "modernización" de las relaciones laborales no serán posibles de cumplir y tenga que pasar para el año que viene, además de la discusión planteada por la oposición -muy pertinente- acerca de que su tratamiento debe arrancar por la Cámara Baja. La convicción del peronismo es que en la medida que transcurran las semanas y los meses, más complicado le resultará al Ejecutivo sacar una legislación que quita derechos a los trabajadores en un contexto de recesión y despidos.
Hace 1 hora
El Gobierno y sus reformas enfrentarán una semana caliente en la calle y el Congreso
La tensión política se dividirá entre las negociaciones contrarreloj en el palacio y las protestas en el centro porteño. Cada vez más sectores piden que la marcha a Plaza de Mayo también esté acompañada por un paro en todo el país.
El gobierno de Javier Milei enfrentará desde este lunes una semana de alta temperatura política con el comienzo del armado de las comisiones en el Congreso y con la primera gran marcha de la CGT contra la reforma laboral. Mientras en ambas cámaras comenzarán las reuniones para llevar al recinto los proyectos de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Modernización Laboral, se empezará a cocinar una fuerte movilización a Plaza de Mayo que reunirá al sindicalismo combativo, líderes opositores y movimientos sociales.
Hace 2 horas
Menos derechos, más poder empresario y ajuste previsional: la reforma laboral al desnudo
El Gobierno de Milei presentó su proyecto de “Modernización laboral” en un contexto económico que desmiente el diagnóstico oficial: se impulsa una reforma laboral para “generar empleo” en un modelo económico que, hasta ahora, no hizo más que frenar el crecimiento y profundizar la destrucción de puestos.
El Gobierno Nacional presentó finalmente en el Congreso su proyecto de “Modernización laboral”, con el argumento de que los cambios propuestos permitirán crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto económico que desmiente el diagnóstico oficial: lejos de expandirse, la actividad se mantiene estancada, el empleo formal se destruye y miles de empresas enfrentan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad. La paradoja es evidente: se impulsa una reforma laboral para “generar empleo” en un modelo económico que, hasta ahora, no hizo más que frenar el crecimiento y profundizar la destrucción de puestos de trabajo.
Hace 2 horas
ATE confirmó un paro y movilización el jueves contra la reforma laboral
Desde el gremio de estatales insisten en que se trata de un proyecto que no favorecerá la creación de empleo sino que legitimará el trabajo precario.
En línea con la CGT, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional para el 18 de diciembre con movilización a Plaza de Mayo a partir de las 15 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por Javier Milei.