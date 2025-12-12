El 18D no será una marcha sólo de la CGT: crece la convocatoria para frenar la reforma laboral

Después de que el gobierno de Javier Milei publicara el proyecto de ley de reforma laboral que elimina derechos adquiridos, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una marcha a Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre. La convocatoria de la central obrera abrió la puerta a que otros sectores de la sociedad, igual de alarmados por la nueva ofensiva del oficialismo libertario, se plieguen a la movilización que ya promete ser multitudinaria. Dirigentes de izquierda, sindicatos combativos, movimientos sociales y funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya se comprometieron a decir presente.

Además de los numerosos gremios que integran la CGT, se sumarán a la marcha sindicatos que están por fuera de su estructura, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). "Se está analizando sumarse con un paro, no sólo movilización", anticiparon desde el gremio de estatales en diálogo con El Destape. Asimismo, las dos CTA anunciaron su participación en la protesta, completando así la lista de las principales centrales obreras. "Las dos CTA se reunieron esta tarde con el interbloque de senadores de Unión por la Patria para analizar conjuntamente el proyecto de ley de reforma laboral. Se busca establecer una estrategia conjunta con las centrales y los movimientos sociales para frenar en la calle y en el Congreso este paquete de leyes que destruyen la Patria", dijeron en un comunicado.

También dirán presente en la Plaza de Mayo movimientos sociales que repudian la iniciativa del oficialismo que podría tratarse en el Senado la el 22 o 23 de diciembre: desde el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ya confirmaron a este portal que irán a la Plaza de Mayo con columnas propias el próximo jueves a las 15. La Cámpora también podría sumar su siempre numerosa columna, pero es una decisión que se tomará en una reunión a realizarse este viernes.

Por su parte, desde el entorno del ministro de Infraestructura de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, aseguraron que el funcionario se sumará a la convocatoria contra la reforma mileísta. "Es habitual que acompañe marchas de trabajadores", afirmaron a este medio.

Confluencia de marchas a Plaza de Mayo

El miércoles, el Partido Obrero (PO), el Polo Obrero y sindicatos combativos, como el Sindicato del Neumático (Sutna) o la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys), ya habían convocado a marchar a Plaza de Mayo el 18 de diciembre contra la reforma laboral. Ante la consulta de El Destape sobre la participación del Polo Obrero en la protesta, su dirigente Eduardo Belliboni respondió: "Ya habíamos convocado para ese día. Sí, vamos con una columna independiente reclamando plan de lucha hasta la huelga general".

El ex legislador porteño del PO Gabriel Solano había explicado en su cuenta de X los motivos por los que iban a marchar el próximo jueves: "Abajo la reforma laboral esclavista. El próximo jueves 18 realizaremos la primera gran movilización al Congreso contra la reforma laboral y contra todo el paquete reaccionario de Milei. La convocatoria es iniciativa de organizaciones sindicales, sociales, políticas y de todo el arco popular. Seamos decenas de miles en las calles."

Según pudo saber El Destape, las organizaciones de jubilados que protestan frente al Congreso todos los miércoles desde hace más de dos años también irán a la Plaza de Mayo. No sólo repudiarán la reforma laboral, sino que buscarán recordar que Milei vetó la ley que les otorgaba un discreto aumento de haberes, en medio de un derrumbe de su poder adquisitivo.

El planteo de la CGT

Más allá que ya se estaba cocinando una movilización, sin dudas, la convocatoria de la CGT le dio otro impulso a un rechazo popular que llegará en un momento clave, en el medio de las sesiones extraordinarias en las que el Gobierno espera avanzar su reforma laboral. "Va en contra de los principios de los trabajadores. Va en contra de nuestra carta magna", defendió el jueves el cotitular de la central obrera Jorge Sola, luego de anunciar la fecha y hora de la marcha. El representante sindical habló luego de la reunión del consejo directivo, en la que se abordó el plan de lucha que iniciarán los gremios para enfrentar la reforma mileísta. "Va a significar una pelea judicial. Esto será una inconstitucionalidad", agregó.

Para Sola, la iniciativa del Gobierno Nacional es "un paso más en un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores" y cuestionó que se pretende hacer con un "tratamiento exprés" en el Congreso y "sin un acuerdo" y sin "una mesa de diálogo" con los sectores involucrados. "Pretenden llevar adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo y de quienes van a recibir las consecuencias negativas, que son los empleados, que lo quieren hacer con tratamiento exprés y a libro cerrado", se quejó.

Desde la CGT ya adelantaron que el plan de lucha tendrá "tres ejes": el Congreso, las movilizaciones en la calle y la Justicia. "Se pintaron la cara", fue la reacción de muchos tras el anuncio de la central obrera.