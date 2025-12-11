Ucrania y EEUU avanzan en el plan económico de reconstrucción, según Zelenski

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, asiste a una conferencia de prensa, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

El presidente Volodímir Zelenski dijo el miércoles que Ucrania había acordado los puntos clave de un plan de reconstrucción de posguerra en conversaciones con Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos cargos en un contexto de movimientos para cerrar un acuerdo general sobre la guerra, que va camino de cumplir cuatro años.

Zelenski dijo que había mantenido conversaciones centradas en un "documento económico" en una reunión con Kushner, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el máximo ejecutivo de BlackRock, Larry Fink.

Proceder a la reconstrucción de Ucrania tras la destrucción causada por los ataques aéreos rusos y los combates en el frente se ha convertido en un elemento importante en las conversaciones sobre un acuerdo, junto con las garantías de seguridad y las preocupaciones sobre el territorio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Los principios del documento económico están completamente claros y estamos totalmente alineados con la parte estadounidense", dijo Zelenski.

"Un importante principio común es que para que la reconstrucción sea de alta calidad y el crecimiento económico tras esta guerra sea tangible, la seguridad real debe estar en el centro. Cuando hay seguridad, todo lo demás también está ahí."

Zelenski, al que se unieron en las conversaciones la primera ministra, Yulia Sviridenko, otros responsables y altos mandos militares ucranianos, dijo que se estaba trabajando en el "documento fundamental" de 20 puntos destinado a poner fin a la guerra.

Dijo que otros dos documentos asociados trataban sobre garantías de seguridad y cuestiones económicas.

Kushner ha surgido como una figura central en el proceso de negociación de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

Junto al enviado de Trump, Steve Witkoff, asistió la semana pasada a cinco horas de conversaciones en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin, y más tarde a conversaciones con una delegación ucraniana en Florida.

Anteriormente, Kushner desempeñó un papel importante en la negociación de un acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás y ha participado activamente en propuestas para la reconstrucción de Gaza.

Un punto clave en los planes para la reconstrucción de Ucrania ha sido la creación de un fondo de inversión para sectores como el de los metales raros, solicitado por Estados Unidos, y en cuya creación Sviridenko ha desempeñado un papel clave.

Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania mantuvieron una llamada el miércoles con Trump para hablar de los últimos esfuerzos de paz de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania, lo que calificaron de "momento crítico" del proceso.

Los miembros de la "Coalición de los Dispuestos", liderada por Estados miembros de la Unión Europea, se reunirán el jueves, según informó la Presidencia francesa.

Con información de Reuters