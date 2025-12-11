Efemérides del 11 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 11 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Carlos Gardel y Javier Saviola hasta la celebración del Día del Tango y de la Montaña.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1857 - Masonería Argentina

Fue fundada en Buenos Aires la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Algunos de sus miembros fueron Justo José de Urquiza, Juan Gregorio de Las Heras, Juan Martín de Pueyrredón, Manuel Argerich, Domigo Sarmiento y Leandro Alem.

1890 - Nacimiento de Carlos Gardel

El cantante, compositor y actor, máximo exponente del tango nacionalizado argentino en 1923, nació en la ciudad francesa de Toulouse. La voz de Gardel fue registrada en 2003 por la Unesco en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos.

1946 - La creación UNICEF

Fue creado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la ciudad estadounidense de Nueva York con el objetivo de proveer de ayuda humanitaria y defender la igualdad de derechos de los niños, los adolescentes y de sus madres en países en desarrollo.

1970 - John Lennon

En Londres se lanzó el álbum John Lennon/Plastic Ono Band, el primero de estudio del exmiembro de The Beatles, considerado uno de los más refinados del músico y compositor. En 1969, Lennon había editado tres discos experimentales junto a su pareja, Yoko Ono.

1972 - Apolo 17

La nave espacial Apolo 17 se posó en el valle de Taurus-Littrow en la Luna, hasta ahora la última misión tripulada de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) estadounidense al satélite de la Tierra. El astronauta Eugene Cernan es el último humano en caminar por el suelo lunar. Además, es uno de los tres hombres que viajaron dos veces a la Luna.

1981 - Nacimiento de Javier Saviola

Nació en Buenos Aires el exfutbolista, delantero surgido de las divisiones inferiores de River Plate. Jugó en el Barcelona y el Real Madrid españoles y el Benfica portugués, entre otros equipos. Fue campeón con la selección argentina sub-20 en el mundial Argentina 2001, en el que fue goleador.

2002 - Copa Sudamericana

San Lorenzo de Almagro ganó la primera edición de la Copa Sudamericana al empatar en su estadio 0 a 0 con Atlético Nacional de Medellín colombiano. En el partido de ida disputado en Colombia, el “Ciclón” había goleado 4 a 0.

2004 - Fallecimiento de José Luís Cuciuffo

A los 43 años murió el exfutbolista José Luis Cuciuffo, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986. Jugó en Vélez Sarsfield, Boca Juniors y en el Nimes Olympique francés. Con Boca Juniors ganó la Supercopa Sudamericana 1989 y la Recopa Sudamericana 1990.

2011 - Sebastián Battaglia

El mediocampista Sebastián Bataglia, el jugador que más títulos ganó con Boca Juniors (17), juega su último partido en Primera División. Fue en la victoria “xeneize” por 1-0 ante All Boys en el estadio La Bombonera.

2020 - Fallecimiento de “Carlín” Calvo

A los 67 años murió el popular actor y comediante Carlos Calvo, coprotagonista de la comedia de televisión Amigos son los amigos. Ganó un Premio Martín Fierro. Trabajó en 36 series televisivas, entre ellas Gasoleros, Costumbres Argentinas y Mujeres de nadie.

2025 - Día del Tango

Esta efeméride recuerda la fecha del natalicio de Carlos Gardel (1890) y del director de orquesta y compositor Julio de Caro (1899). La celebración destaca la importancia del tango en la cultura argentina.

2025 - Día Internacional de las Montañas

Esta fecha fue instituida en 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para resaltar la importancia del desarrollo sostenible de los ecosistemas montañosos, que albergan a cerca de la mitad de las reservas de diversidad biológica del mundo.