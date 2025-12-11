Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 11 de diciembre

Las precipitaciones podrían presentarse de forma irregular en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores

La jornada del jueves se presenta marcada por condiciones variables, con el clima, el pronóstico del tiempo y el clima en Córdoba atravesados por inestabilidad y elevada humedad. Se anticipan cambios progresivos a lo largo del día, por lo que el seguimiento de la evolución meteorológica resulta clave para comprender el escenario que se desarrollará en la provincia.

Pronóstico del tiempo para la mañana del jueves 11 de diciembre

El inicio del día estará condicionado por un marcado ingreso de humedad y nubosidad, lo que favorecerá un ambiente cálido desde temprano. Las probabilidades de precipitaciones serán altas, con un 90% de chances de lluvias y presencia de chaparrones aislados. El viento soplará desde el sector sur a unos 7 km/h, generando una circulación leve pero constante.

Las temperaturas matutinas se mantendrán estables, con una mínima estimada de 19°, sin grandes variaciones respecto a jornadas previas.

Clima en Córdoba: cómo evolucionará el tiempo por la tarde y la noche

Durante la segunda mitad del día continuará la inestabilidad, con un escenario dominado por nubes densas y condiciones propicias para nuevas precipitaciones. El clima en Córdoba se verá influenciado por el avance de áreas de tormenta, especialmente hacia la tarde y la noche, cuando se intensificará la probabilidad de lluvias.

A pesar de la presencia de tormentas, no se prevén cambios significativos en la temperatura. La máxima alcanzará los 27°, configurando un día cálido en medio de un ambiente húmedo.

Tormentas y chaparrones: qué se espera para el cierre del día

El pronóstico del tiempo señala que la inestabilidad se mantendrá hasta la noche, con tormentas intermitentes que podrán extenderse en distintos sectores del área urbana y periurbana. Los chaparrones aislados podrían presentarse de manera irregular, lo que dará lugar a variaciones en la intensidad de la lluvia a lo largo de la jornada.

La jornada comienza con cielo cubierto, ingreso de humedad y un 90% de probabilidad de precipitaciones.

El leve viento del sur no generará cambios bruscos, pero contribuirá a sostener un cielo cubierto y condiciones propicias para precipitaciones recurrentes.

Panorama general del clima para este jueves

El clima previsto para Córdoba este jueves 11 de diciembre se caracterizará por un día cálido, húmedo e inestable. Las temperaturas se mantendrán sin modificaciones notables, mientras que las chances de lluvia serán elevadas durante prácticamente toda la jornada.

La combinación de nubosidad persistente, viento suave y elevada humedad construirá un escenario típico de temporada, con tormentas y chaparrones que podrían repetirse en diferentes momentos del día.