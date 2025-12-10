Cómo sacar entradas hoy para Rosalía en Argentina 2026: fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Rosalía volvió a encender el mapa cultural argentino y, fiel a su estilo, lo hizo mezclando música, identidad y una sensibilidad pop que pocos artistas logran construir. Luego de su paso relámpago, pero inolvidable por Buenos Aires —donde cocinó empanadas, subió al Obelisco, visitó La Bombonera y se cruzó con Charly García— la estrella española confirmó lo que sus fans esperaban: regresa a la Argentina con dos fechas en el Movistar Arena.

La artista presentará su nuevo disco Lux dentro del LUX TOUR 2026, un espectáculo que marcará una etapa más experimental, sinfónica e introspectiva en su carrera.

Grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de Björk y Yves Tumor, el álbum ya se posicionó como el debut más fuerte de su trayectoria, alcanzando el #1 global en Spotify. Todo indica que los shows en Buenos Aires reflejarán esa nueva estética híbrida entre lo clásico, lo místico y lo contemporáneo, donde cada secuencia abre un portal distinto.

Cuándo toca Rosalía en el Movistar Arena 2026

Rosalía se presentará en dos fechas únicas en Buenos Aires:

Viernes 1 de agosto de 2026.

Sábado 2 de agosto de 2026.

Ambos shows serán en el Movistar Arena, a dos años de su último concierto formal en el país durante el Lollapalooza. La expectativa es altísima: su paso reciente por la ciudad consolidó una relación afectiva que los fanáticos ya celebran en redes.

Cómo sacar entradas hoy: preventa, venta general y requisitos

Las entradas —únicamente digitales— se venden a través de la web oficial del Movistar Arena. No habrá otros puntos de venta.

Preventa Santander

Fecha: hoy, 10 de diciembre, desde las 16.

hoy, 10 de diciembre, desde las 16. Exclusiva para clientes Santander .

. Beneficio: seis cuotas sin interés.

Es la instancia con mayor demanda: si buscás buen campo o plateas bajas, este es el momento.

Venta general

Fecha: jueves 11 de diciembre, desde las 10.

jueves 11 de diciembre, desde las 10. Medio de pago: cualquier tarjeta habilitada en la plataforma.

cualquier tarjeta habilitada en la plataforma. Precios: varían según la ubicación dentro del estadio. Las localidades más altas suelen agotarse rápido, pero también son las más accesibles.

Por qué este show será distinto: la era Lux

La gira se perfila como una de las más conceptuales de Rosalía. Con Lux, la cantante dejó atrás la energía hiperpop de Motomami para construir un universo más instrumental, coral y multilingüe: 15 canciones en 14 idiomas, arreglos sinfónicos y capas vocales que acercan su obra al terreno de lo cinematográfico.

La prensa internacional ya la destaca como una de las artistas más innovadoras del momento, y el público argentino —estético, exigente y emocional— parece el escenario ideal para esta nueva propuesta.