Entradas Rosalía en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Tras su llamativo paso por la Argentina, Rosalía confirmó que regresará a Buenos Aires a tocar en 2026. La estrella española se presentará con dos shows en el Movistar Arena. Conocé cuándo toca, cómo comprar las entradas y todo lo que necesitás saber para no perdértelo.

Rosalía confirmó sus shows en Argentina en 2026

La cantante española anunció que regresará al país para dos shows el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena, en el marco del LUX TOUR 2026. Se espera una presentación increíble y con fuerza escénica en línea con su último disco Lux, que alejado de la era Motomami trae producciones más instrumentales, con letras, arreglos y lenguas diferentes.

Rosalía tocará en Argentina los próximos 1 y 2 de agosto de 2026

Rosalía conquistó a la Argentina en su reciente gira promocional, donde profundizó su conexión con la ciudad de Buenos Aires y la cultura argentina. En solo dos días, asistió a una sesión de jam, cocinó empanadas salteñas, grabó una charla junto a la escritora Mariana Enríquez y se encontró con el maestro Charly García.

Además, visitó lugares icónicos de la ciudad como la Bombonera y hasta subió al mirador del Obelisco, desde donde contempló el cielo que cita en “Reliquia”, la canción donde asegura que “el cielo nació en Buenos Aires”.

El próximo año, la cantante regresará al país y esta vez sí se subirá a los escenarios porteños, tras dos años de su último show en el Lollapalooza. Se espera que la nueva gira mundial tenga una propuesta diferente, ya que el en álbum Lux la artista dio un viraje hacia lo sinfónico, lo experimental y lo introspectivo, sin perder su impronta.

Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de figuras como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor, Lux fusiona lo clásico, lo moderno y lo místico en 15 canciones y 14 idiomas.

El último disco se ha posicionado como el debut comercial más fuerte de la carrera de Rosalía, el álbum debutó en el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify —convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial— y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Entradas Rosalía en Argentina 2026: cómo comprarlas y cuánto salen

Las entradas para ver a Rosalía en agosto del 2026 estarán a la venta únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena. Habrá dos fechas de venta:

Preventa : abrirá el 10 de diciembre a las 16:00 hs , exclusiva para clientes Santander

: abrirá el , exclusiva para clientes Santander Venta general: estará disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10:00 horas.

Las entradas estará a la venta a partir del 10 de diciembre

Los precios de las entradas dependerán de la ubicación dentro del Movistar Arena. Sin embargo, los clientes con tarjetas de Santander contarán con 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta.