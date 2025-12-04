Alberto Baños renunció a la Secretaría de Derechos Humanos

El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, presentó este jueves la renuncia a su cargo y aguarda una respuesta por parte del presidente Javier Milei. Había sido designado al inicio de la gestión libertaria por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Su salida se da tras tacar a los organismos de derechos humanos en el Comité contra la Tortura de la ONU, donde asistió para defender las políticas del gobierno nacional.

Se trata del funcionario que encabezó el desguace, despidos y desfinanciamiento de múltiples organismos dependientes de esta cartera como el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Museo de la exESMA. Recientemente aseguró ante la ONU que la cifra de 30.000 desaparecidos es un "dato falso" que formó parte de "un negocio de la defensa de los derechos humanos".

Baños negó los 30 mil desaparecidos y aseguró que la cifra fue creada para acceder a subsidios y acusó a los organismos de derechos humanos de intentar “cuestionar a la República Argentina” y ponerla “de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”.

“Se adujo que se han olvidado, que se han dejado de lado las políticas de memoria. Eso es falso. La política de memoria en los términos de la gestión actual se están cumpliendo con una memoria amplia, no como pretenden algunos ideólogos del pasado. Se afirma que se han cerrado sitios de memoria, es falso. Ningún sitio de la memoria ha sido cerrado. Se dice que los sitios de la memoria están abandonados, que es falso”, sostuvo durante su gestión.

Un funcionario que encabezó despidos y desguace de los derechos humanos

Su gestión se caracterizó por despidos masivos en las áreas de Derechos Humanos y el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y a la reducción de áreas como el Archivo de la Memoria. También el vaciamiento de sitios protegidos como el Museo Sitio de Memoria Ex ESMA, declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco, que ante la falta de personal y presupuesto redujo la atención al público. En tanto, ahora el presidente Javier Milei debe aceptar su renuncia y reacomodar el área.