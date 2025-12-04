Baby Etchecopar graficó la Argentina de Milei y lo destrozó en vivo: "Me da vergüenza".

Baby Etchecopar volvió a encender la pantalla de A24 con un editorial cargado de furia y decepción moral. El conductor relató un cruce que tuvo en la calle con una seguidora del Gobierno y utilizó ese diálogo para exponer lo que considera una "locura" social.

El conductor arrancó con una definición brutal sobre el presente: "Los argentinos estamos como el orto, precisamente, porque cada argentino se hace un gobierno a su medida". Para ilustrarlo, contó una charla con una mujer que le dijo que "estamos muy bien". Cuando Baby le retrucó que "hay gente que no morfa", la respuesta de la señora lo indignó: "Bueno, siempre hubo gente que no morfó".

Etchecopar no ocultó su asco ante ese razonamiento: "¿Qué? ¿Igualamos para abajo? Estamos locos. Discúlpenme la terminología poco ortodoxa, pero realmente me da vergüenza esta decrepitud intelectual".

Por qué Baby Etchecopar votó a Milei

En un tono de reclamo directo a la gestión de Javier Milei, Baby recordó el motivo de su voto y exigió resultados, especialmente para los adultos mayores. "¿Dónde está el altruismo de los argentinos? 'Pero siempre los jubilados estuvieron pobres'. Pero la puta madre, lo que pasa es que yo voté a estos para que no esté mal la gente y los jubilados estén bien", gritó, harto de las excusas del pasado. "A ver si nos entendemos", sentenció.

La crítica se suma a una serie de editoriales donde el periodista viene marcando la cancha. Días atrás, Baby había denunciado en el mismo ciclo la aparición de "nuevos ricos" en el oficialismo.