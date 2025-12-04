Corte total en la Panamericana por el vuelco de un camión con derrame de combustible

Un camión que transportaba aceite comestible volcó y perdió parte de su carga, lo que generó un importante derrame de combustible y obstruyó por completo la vía. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 41,5 del Ramal Campana, que obligó a un corte total de la circulación. Como consecuencia, el tránsito debió ser desviado hacia la colectora y provocó importantes demoras en el inicio de la jornada. Pasadas la 9 de la mañana, liberaron la zona aunque siguen los problemas de tránsito.

En el lugar del hecho, trabajaron Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwitz junto con personal de Autopistas del Sol, efectivos policiales y ambulancias, quienes realizaron tareas de limpieza y contención del derrame para evitar riesgos mayores. Asimismo, el conductor del vehículo logró salir por sus propios medios y fue trasladado por el SAME de Escobar a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín, donde se constató que presentaba lesiones leves y se encontraba fuera de peligro.

Cómo continúa el corte en Panamericana

Debido a la magnitud del operativo, las autoridades recomendaron evitar la zona y utilizar rutas alternativas hasta que finalicen las tareas de remoción y limpieza. Ante el incidente, que afectan a una de las principales vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, siguen las complicaciones y los conductores fueron obligados a extremar precauciones por el riesgo de accidentes secundarios.

Si bien liberaron la zona afectada pasadas las 9 de la mañana, todavía hay importantes demoras en el tránsito.

Panamericana: un camión se incrustó contra un puente y hay corte total en uno de los carriles

La semana pasada, la Autopista Panamericana estuvo con demoras tras haberse incrustado un camión en el Puente Los Olivos, sobre el ramal Pilar a la altura del kilómetro 36, en sentido al norte. Por el hecho, se realizó un corte total hasta remover el vehículo.

Por el hecho, el tránsito se cortó durante un tiempo y aunque en los últimos minutos se liberó una de las trazas, las demoras siguen tras el congestionamiento que provocó el accidente, que no dejó heridos y no se registraron daños significativos en el puente.

El accidente se dio cuando el camión de gran porte superó la altura permitida para atravesar el puente. Tras el choque, el equipo de seguridad vial se hizo presente en el lugar y coordina las tareas para que el vehículo pueda salir a través de la rama de salida anterior a la estructura.