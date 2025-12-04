Alerta amarilla del SMN por fuertes tormentas para este jueves 4 de diciembre en Buenos Aires: las zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para varias zonas de la provincia de Buenos Aires por fuertes tormentas para este jueves 4 de diciembre, que regirá desde las 21:00 hasta el viernes 5 a las 08:59.

En Buenos Aires, se verán afectadas tanto la zona del centro como del sur, oeste y este a excepción del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). La alerta amarilla también se anunció para Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán.

Se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, caída de granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones.

La precipitación acumulada estimada varía entre 30 y 70 mm y podría superarse en puntos específicos del país, explicó el SMN. Además, continuarán las altas temperaturas que superarán los 32°C en varias zonas del país.

Las recomendaciones del SMN por la alerta amarilla

El SMN recomienda tomar precauciones, mantenerse informado por canales oficiales y estar atentos a cambios en las condiciones meteorológicas, ya que estas tormentas pueden generar situaciones de riesgo:

Evitá salir. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el tiempo en cada provincia

En la provincia de Santa Cruz, se esperan vientos intensos con ráfagas provenientes del oeste con velocidades, que oscilarán entre 50 y 70 km/h, pudiendo superar los 90 km/h en algunos momentos.

En Córdoba, rige una alerta amarilla por altas temperaturas, consideradas potencialmente peligrosas para grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las localidades más afectadas de Córdoba incluyen Córdoba Capital, Cosquín, Alta Gracia, San Francisco, Río Primero, Jesús María, San Agustín y Oliva, entre otras. La jornada se mantendrá mayormente soleada y la temperatura máxima trepará hasta los 38°C.

El AMBA no presenta alertas meteorológicas vigentes. El SMN anticipa un día de cielo despejado, con una máxima de 35°C y una mínima inicial de 20°C. El ingreso de aire cálido mantendrá elevadas las temperaturas durante la noche.

El calor seguirá hasta el viernes, con otro día soleado y vientos del noroeste. Se espera un mínimo de 22°C y una máxima de 34°C. Para la noche, llegará un aire más fresco desde el Río de la Plata, un aumento de la nubosidad y una ligera inestabilidad.