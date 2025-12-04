El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para varias zonas de la provincia de Buenos Aires por fuertes tormentas para este jueves 4 de diciembre, que regirá desde las 21:00 hasta el viernes 5 a las 08:59.
En Buenos Aires, se verán afectadas tanto la zona del centro como del sur, oeste y este a excepción del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). La alerta amarilla también se anunció para Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán.
Se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, caída de granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones.
La precipitación acumulada estimada varía entre 30 y 70 mm y podría superarse en puntos específicos del país, explicó el SMN. Además, continuarán las altas temperaturas que superarán los 32°C en varias zonas del país.
Las recomendaciones del SMN por la alerta amarilla
El SMN recomienda tomar precauciones, mantenerse informado por canales oficiales y estar atentos a cambios en las condiciones meteorológicas, ya que estas tormentas pueden generar situaciones de riesgo:
-
Evitá salir.
-
No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
-
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
-
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
-
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
-
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
MÁS INFO
Cómo estará el tiempo en cada provincia
En la provincia de Santa Cruz, se esperan vientos intensos con ráfagas provenientes del oeste con velocidades, que oscilarán entre 50 y 70 km/h, pudiendo superar los 90 km/h en algunos momentos.
En Córdoba, rige una alerta amarilla por altas temperaturas, consideradas potencialmente peligrosas para grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Las localidades más afectadas de Córdoba incluyen Córdoba Capital, Cosquín, Alta Gracia, San Francisco, Río Primero, Jesús María, San Agustín y Oliva, entre otras. La jornada se mantendrá mayormente soleada y la temperatura máxima trepará hasta los 38°C.
El AMBA no presenta alertas meteorológicas vigentes. El SMN anticipa un día de cielo despejado, con una máxima de 35°C y una mínima inicial de 20°C. El ingreso de aire cálido mantendrá elevadas las temperaturas durante la noche.
El calor seguirá hasta el viernes, con otro día soleado y vientos del noroeste. Se espera un mínimo de 22°C y una máxima de 34°C. Para la noche, llegará un aire más fresco desde el Río de la Plata, un aumento de la nubosidad y una ligera inestabilidad.