Vuelven los 30 grados: qué día tendrá clima de verano en la semana, según el SMN

Luego de una semana marcada por lluvias y temperaturas más bajas de lo habitual, el pronóstico del tiempo para esta semana anticipa la vuelta del calor al Área Metropolitana de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un ascenso térmico sostenido, impulsado por el ingreso de aire cálido del norte.

Desde este lunes comenzará a sentirse el cambio, con días más estables y soleados, y una tendencia que alcanzará su punto máximo el sábado, cuando las temperaturas podrían llegar o incluso superar los 30 °C.

El pronóstico para toda la semana

Lunes: se espera una jornada estable con cielo despejado y una temperatura mínima de 15 °C y máxima de 27 °C.

Martes: durante el día la máxima alcanzará los 27 °C y por la tarde y noche hay probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas con ráfagas intensas.

Miércoles: será una jornada fresca y agradable, con cielo algo nublado y una máxima de 26 °C.

Jueves: vuelve el viento norte con mínima de 15 °C y máxima de 26 °C y cielo despejado.

Viernes: se producirá un aumento de la temperatura, con una máxima de 29 °C y cielo algo nublado.

Sábado: será la jornada más calurosa de la semana. El SMN anuncia una mínima de 19 °C y máxima de 30 °C o más con cielo algo nublado.

Qué pasa en el resto del país y por qué sube tanto la temperatura

El aumento del calor no será exclusivo del AMBA. En provincias del centro y norte del país, como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se prevén máximas que podrían superar los 33 °C, con tiempo mayormente estable hacia el fin de semana. En cambio, regiones del oeste —como Mendoza, Neuquén y Río Negro— se mantienen bajo alerta por tormentas, que podrían desplazarse hacia el centro del país entre martes y miércoles.

Este contraste entre zonas cálidas y frentes fríos es típico de noviembre. En esta época, los vientos del norte comienzan a dominar y arrastran aire caliente desde el trópico, elevando rápidamente las temperaturas. Cuando ese aire se encuentra con masas más frías del sur, se generan lluvias o tormentas breves, seguidas por jornadas soleadas y templadas.