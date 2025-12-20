El rage bait describe publicaciones creadas con el objetivo de provocar bronca.

Pasar unos minutos en redes sociales alcanza para notar un patrón cada vez más evidente como publicaciones que buscan provocar, opiniones exageradas, comparaciones absurdas o frases diseñadas para hacer enojar. No es casual ni espontáneo. Ese fenómeno tiene nombre y fue elegido como la expresión del año por la Universidad de Oxford. Se trata del rage bait, que podría traducirse como “carnada para producir ira”.

Según Oxford University Press, el uso del término se triplicó en los últimos doce meses y su elección refleja un cambio profundo en la cultura digital. Si durante años el reinado fue del clickbait (contenidos pensados para despertar curiosidad), hoy la atención se disputa en generar enojo. La indignación se convirtió en una herramienta eficaz para multiplicar interacciones y dominar los algoritmos.

Qué es el rage bait

El rage bait describe publicaciones creadas con el objetivo de provocar bronca. No buscan informar ni entretener, sino activar una reacción emocional inmediata que empuje a comentar, compartir o discutir. En el ecosistema actual, ese movimiento es clave porque cuanto más engagement genera un contenido, más visibilidad le otorgan las plataformas. El enojo funciona como combustible, y las redes lo saben.

Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, sintetizó esta transformación con una frase que define la époc "antes la web perseguía clicks a través de la curiosidad; ahora lo hace mediante la manipulación de emociones" El impacto emocional desplazó a la información como motor principal de la conversación digital.

El modelo también es rentable. El rage bait se integra a un circuito que se retroalimenta. Una publicación provoca indignación, la indignación genera actividad, y esa actividad es amplificada por los algoritmos. Titulares provocadores, datos incompletos o posturas extremas alcanzan para generar miles de interacciones. En plataformas como X, donde los usuarios con cuentas verificadas reciben ingresos según el alcance de sus publicaciones, el incentivo para provocar es aún mayor.

En la votación de Oxford, el término se impuso frente a otras expresiones finalistas que también retratan la época digital, como aura farming (la construcción calculada de una imagen carismática) y biohack, asociado a la optimización del cuerpo y la mente. La elección final quedó en manos del equipo lingüístico, con influencia del voto del público.

El rage bait continúa una línea que Oxford ya venía señalando. El término ganador del año anterior, brain rot, hacía referencia al desgaste mental provocado por el consumo constante de contenido. Juntos, describen un mismo circuito de indignación que genera actividad, algoritmos que amplifican y usuarios cada vez más agotados.