ANSES confirmó quiénes cobrarán la Ayuda Escolar en 2026 y cuál será el monto

El beneficio abarca a los chicos desde los 45 días hasta los 18 años y un mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a preparar el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026. Este es un beneficio extra que busca acompañar el inicio de clases. Se trata de una ayuda para cubrir los gastos típicos de inicio de clases de febrero y marzo. Desde la compra de útiles escolares, indumentaria como guardapolvos o uniformes, y todos los materiales que pide la escuela.

El beneficio está dirigido a los titulares de las distintas asignaciones familiares. Es decir, a quienes ya cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares por Hijo del sistema general o las pensiones no contributivas.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar? Los requisitos de edad y escolaridad

Para acceder al pago, tus hijos deben cumplir ciertas condiciones. La primera es la edad: el beneficio abarca desde los 45 días de vida hasta que cumplan 18 años y 1 mes. Es un rango muy amplio que cubre casi toda la escolaridad obligatoria.

El segundo requisito, y el más importante, es la escolaridad. Los chicos deben asistir a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial. Esto incluye tanto escuelas públicas como privadas, pero deben estar reconocidas oficialmente.

¿Qué pasa con los hijos con discapacidad? En ese caso, no hay límite de edad. Deben asistir a una institución oficial (pública o privada) de educación especial, contar con apoyo de maestros particulares o concurrir a talleres protegidos.

El monto 2026: cuánto dinero vas a recibir por cada hijo

Para el ciclo lectivo que está por comenzar, ANSES fijó un monto único. La Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos. Este es el valor total del beneficio, que se paga una sola vez al año. Es un pago que se acredita junto con tu asignación habitual (la AUH o la Asignación Familiar). No tenés que hacer un trámite aparte para cobrarlo, pero sí para gestionarlo.

Si el certificado no se presenta dentro del plazo, el beneficio no se liquida de forma retroactiva. Perderías el derecho a cobrar esos $85.000 para ese hijo en el año en curso. Por eso, la organización es fundamental.

Trámite online: el paso a paso en Mi ANSES

Todo el proceso se hace de forma digital, desde tu casa. Es simple y evita que tengas que ir a una sucursal. El primer paso es ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Una vez adentro, andá a la sección que dice “Hijos”. Ahí vas a ver la opción “Presentar certificado escolar”. Seleccioná esta opción para cada uno de tus hijos que estén en edad escolar.

El trámite se hace online ingresando a Mi ANSES con tu CUIL y clave.

Tenés que generar e imprimir un formulario específico para cada menor. Este documento es personal e intransferible. Llevalo a la escuela de tu hijo para que las autoridades lo completen con los datos del alumno y la institución.

Cómo validar el certificado

En la escuela, el formulario debe ser sellado y firmado por la autoridad competente (director, secretario). Asegurate de que todos los datos estén correctos: nombre del alumno, DNI, año que cursa y datos de la escuela. Una vez que esté completo, sacale una foto clara o escanealo. Guardalo como archivo digital en tu celular o computadora. La imagen debe ser legible en su totalidad, sin cortes y con buena luz.

Volvé a entrar a Mi ANSES, a la misma sección Hijos > Presentar certificado escolar. Ahora seleccioná la opción para cargar el archivo que acabas de fotografiar. Subilo al sistema y confirmá la presentación.

¿Qué pasa después de cargar el certificado?

ANSES revisará que la documentación esté en orden. Si todo está correcto, el trámite se dará por aprobado. No vas a recibir una notificación inmediata, pero podés chequear el estado en la misma sección de Mi ANSES unos días después. Una vez aprobado, el pago se acreditará automáticamente. Se suma al monto de tu próxima liquidación habitual. No tenés que hacer ningún trámite adicional para cobrarlo. Solo asegurate de que tu cuenta bancaria esté activa.

Si tenés más de un hijo, tenés que repetir el proceso para cada uno por separado. No se puede hacer una presentación masiva. Es un trámite individual por cada niño que asista a la escuela.