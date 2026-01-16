El cambio no es automático y tenés que informarlo a ANSES por canales oficiales.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio un paso más en la modernización de los pagos. Ahora, los beneficiarios de distintos planes sociales pueden elegir cobrar a través de la billetera virtual Naranja X. Se suma así a otras fintech ya habilitadas.

Esta decisión llega en medio de un debate más amplio. Se discute si las billeteras digitales podrán, en el futuro, acreditar también salarios y haberes previsionales. Por ahora, el avance concreto es para las asignaciones sociales de ANSES.

La medida busca ofrecer mayor comodidad y acceso. Muchas familias no tienen una cuenta bancaria tradicional, y estas plataformas simplifican la recepción y gestión del dinero. Es una herramienta pensada para agilizar un trámite mensual clave.

¿Qué planes sociales podés cobrar en Naranja X?

La opción no está disponible para todos los pagos de ANSES todavía. Está habilitada específicamente para un grupo de prestaciones sociales que son las más extendidas en el país. Abarca a millones de beneficiarios directos.

Podés solicitar el cambio si cobrás la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares contributivas. También aplica para la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Programa Hogar.

Se incluyen además las Asignaciones de Pago Único y los Vouchers Educativos. Es decir, cubre los planes sociales más importantes que distribuye el organismo. Para jubilaciones y pensiones, por el momento, la modalidad sigue siendo otra.

La medida incluye la AUH, la Asignación por Embarazo y la Prestación Alimentar.

El trámite clave: cómo solicitar el cambio a ANSES

Acá tenés que prestar atención: el cambio no es automático. No basta con tener la billetera Naranja X descargada en tu celular. Vos, como titular del plan, tenés que declarar tu decisión de manera expresa ante ANSES.

Esto significa que debés informar al organismo que querés cobrar por este medio. El trámite debe hacerse a través de los canales oficiales de ANSES para que tenga validez. No se realiza desde la app de la billetera.

Es un paso fundamental para tu seguridad. Evita que terceros puedan modificar tu forma de cobro sin tu consentimiento. ANSES necesita tu autorización clara para derivar los fondos a la nueva cuenta digital que elegiste.

Tu seguridad primero: precauciones al cambiar el medio de cobro

Recordá siempre realizar este tipo de gestiones en los canales oficiales de ANSES. Ya sea a través de la página web, la app Mi ANSES o en las oficinas físicas. No delegues este trámite en personas no autorizadas.

Ninguna billetera virtual te va a pedir que envíes datos personales por WhatsApp o correo. Si recibís un mensaje sospechoso, desconfiá. Tu decisión de cobro la modificás solo ante el organismo estatal, no ante la plataforma de pago.