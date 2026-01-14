Quiénes cobran $85.000 extra por hijo en ANSES: cómo saber si lo cobro

Monto extra necesito ANSES

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la ANSES pueden acceder a pagos extra que se suman al ingreso mensual y que, en algunos casos, alcanzan los $85.000 por hijo. Se trata de complementos que no se cobran todos los meses, pero que resultan clave para reforzar el presupuesto familiar.

Entre los adicionales más relevantes se encuentran la Ayuda Escolar Anual, el cobro del 20% retenido de la AUH a través de la Libreta, y otros refuerzos como la Tarjeta Alimentar, cuyo acceso depende de la composición del grupo familiar. Para percibir estos montos, es indispensable cumplir con los requisitos y mantener la información personal y familiar correctamente actualizada.

ANSES: cómo se cobra el extra de $85.000 por hijo

El pago extra de hasta $85.000 por hijo corresponde principalmente a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que ANSES otorga una vez al año a las familias que reciben AUH o asignaciones familiares y tienen hijos en edad escolar.

Este monto se acredita por cada hijo que cumpla con la escolaridad obligatoria y tenga presentado el Certificado Escolar correspondiente. El objetivo del refuerzo es acompañar los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, como útiles, indumentaria y transporte.

ANSES: cuándo se cobra un extra

Para verificar si el pago está aprobado o pendiente, el trámite se realiza de manera online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Consultar en la sección de Hijos si la Ayuda Escolar figura como liquidada o pendiente.

En muchos casos, cuando el pago no se acredita, el motivo es la falta de presentación del Certificado Escolar, incluso si el beneficio se cobró en años anteriores.

Cuánto se cobra de extra en ANSES

Cómo reclamar la Ayuda Escolar si no cobré

Si cumplís con los requisitos y el monto no fue depositado, el reclamo se hace desde la misma plataforma de Mi ANSES. Es necesario cargar nuevamente la documentación escolar y aguardar la validación del organismo.

Paso a paso: cómo presentar el Certificado Escolar

Para asegurar el cobro de la Ayuda Escolar Anual 2026, ANSES exige completar el trámite completo:

Ingresar a Mi ANSES. Generar el formulario de Certificado Escolar. Imprimirlo y hacerlo completar por la institución educativa. Subirlo nuevamente a la plataforma para su validación.

Sin este último paso, el pago no se acredita, aun cuando el beneficio esté activo.

Otros extras que pueden cobrar los titulares de AUH

Además de la Ayuda Escolar, los beneficiarios de la AUH pueden acceder a otros ingresos complementarios, como:

El 20% retenido que se paga una vez presentada la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar, según la edad de los hijos y la situación familiar.

Estos montos no se cobran de manera automática todos los meses y requieren cumplir condiciones específicas.