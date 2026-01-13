Presentar la Libreta AUH es una gestión simple que te asegura un ingreso extra importante.

Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH), sabés que todos los meses la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) te retiene una parte del dinero. Es el 20% del monto total, que se acumula durante todo el año. Para acceder a ese dinero, hay un trámite obligatorio: presentar la Libreta AUH.

La buena noticia es que ANSES extendió el plazo para que puedas realizar esta presentación. Tenés tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive para completar el proceso y liberar el dinero correspondiente a lo acumulado.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué es tan importante?

La Libreta AUH es un formulario oficial que sirve para acreditar que tu hijo o hija cumple con dos derechos fundamentales: la educación y la salud. ANSES utiliza este mecanismo para verificar que los menores estén escolarizados y con sus controles médicos al día.

Tiene dos secciones principales que deben ser completadas por autoridades. La parte educativa debe ser llenada y firmada por los directivos de la escuela a la que asiste el niño, adolescente o joven. Allí certifican la asistencia regular al establecimiento.

La parte de salud debe ser completada por las autoridades de la institución médica (hospital, centro de salud, salita). Ellos certifican que el niño cumple con los controles periódicos de salud y el calendario de vacunación obligatorio.

Paso a paso: cómo generar, completar y cargar la Libreta AUH de forma digital

El trámite es gratuito y se puede hacer completamente online desde tu casa. Solo necesitás conexión a internet y tener tu Clave de la Seguridad Social al día. Acá te lo explicamos en detalle:

Ingresá a Mi ANSES. Entrá a la página web de ANSES o a la aplicación. Accedé con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Andá a la sección "Hijos". Una vez dentro de tu cuenta, buscá y hacé clic en la opción que dice "Hijos" o "Libreta AUH". Consultá la información. El sistema te va a mostrar los datos de tus hijos o personas a cargo. Verificá que estén todos correctos y actualizados (nombre, DNI, etc.). Generá la Libreta. Si los datos están bien, seleccioná la opción "Generar Libreta". Vas a poder descargarla en PDF o enviarla directamente a tu correo electrónico para imprimirla.

Cómo completar el formulario físico y subirlo al sistema

Imprimí la Libreta. Una vez que tengas el archivo PDF, imprimilo. Necesitás una libreta por cada hijo que tengas a cargo. Completala con las autoridades. Llevá la libreta impresa a la escuela para que firmen la parte educativa, y al centro de salud para la parte médica. Asegurate de que pongan sello y firma. Digitalizá la libreta completa. Cuando tengas el formulario firmado y sellado por ambas partes, sacale una foto nítida o escaneala. El archivo debe pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG o PDF. Subila a Mi ANSES. Volvé a ingresar a tu cuenta, andá a "Hijos" > "Libreta AUH" > "Subir Libreta AUH". Seleccioná el archivo de la libreta completada y enviálo.

¿Qué pasa después de subir la Libreta?

Una vez que cargás el archivo, el sistema te dará una confirmación. En los días siguientes, vas a recibir un correo electrónico confirmando que el trámite se procesó correctamente. ANSES luego cruza los datos y valida la información.

No esperes al 31 de marzo.

El 20% acumulado del año anterior se acreditará en tu cuenta en una de las próximas fechas de pago de la AUH, una vez que todo el proceso esté verificado. No es un pago inmediato, pero se libera automáticamente sin que tengas que hacer otra gestión.

Recordá que, al presentar la libreta, renovás tu condición de beneficiario por un año más. Es un trámite anual que tenés que repetir mientras tu hijo tenga derecho a la asignación.

Fechas y montos: datos clave para enero 2026

Mientras gestionás la libreta, seguís cobrando el 80% mensual. Para enero de 2026, la AUH recibió un aumento del 2,5%. El monto total por hijo es de $125.528, del cual se cobran $100.362 (el 80%). El 20% restante ($25.166) se retiene.

Para los hijos con discapacidad (sin límite de edad), el monto es mayor. La AUH por discapacidad totaliza $408.824, cobrándose $326.964 mensuales (80%) y reteniéndose $81.860 (20%).