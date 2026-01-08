El asistente virtual Tina está disponible en el sitio web oficial de ANSES.

El Ministerio de Capital Humano presentó a "Tina", un asistente virtual disponible dentro del sitio web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). EL organismo arrancó el 2026 con este novedoso chatbot, que está activo las 24 horas, los 365 días del año.

El objetivo de esta herramienta es claro: facilitar el acceso rápido a la información y descongestionar otras líneas de atención. Muchas consultas son repetitivas y pueden resolverse de forma automática, sin necesidad de llamar por teléfono o hacer fila.

"Tina" funciona como una guía interactiva inteligente. No es un humano, pero está programada para responder sobre una gran variedad de temas relacionados con las prestaciones y trámites más comunes de ANSES. Es un primer paso útil antes de gestionar algo más complejo.

¿Qué podés preguntarle a Tina?

La capacidad del asistente es amplia. Podés consultarle sobre jubilaciones y pensiones: requisitos, montos, cómo iniciar el trámite. También sobre todas las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH): quiénes acceden, montos y calendario de pago.

Si tenés dudas sobre créditos de ANSES, Tina puede orientarte sobre las líneas vigentes y los requisitos básicos. Es muy útil para conocer tus fechas y lugares de cobro según la terminación de tu DNI, sin tener que buscar el calendario en PDF.

Otros trámites frecuentes que cubre son la solicitud de turnos, el estado de un trámite que ya iniciaste y la generación de tu constancia de CUIL. También puede informarte sobre la documentación necesaria para distintas gestiones habituales.

Cómo acceder y usar el asistente virtual

Usar a Tina es muy simple. El primer paso es ingresar al sitio web oficial de ANSES: www.anses.gob.ar. Una vez que la página cargue, tenés que buscar en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahí vas a ver un avatar o icono que la representa.

Hacé clic sobre ese icono. Se desplegará una ventana de chat, similar a la de WhatsApp o Messenger. Ahí es donde vas a interactuar. No necesitás crear una cuenta ni poner tu clave de la Seguridad Social para hacer consultas generales.

Podés escribir tu pregunta con tus palabras, por ejemplo: "¿Cuándo cobro la jubilación si mi DNI termina en 5?". O bien, hacer clic en las opciones sugeridas que el propio chat te va a mostrar. Estas opciones te guían hacia los temas más consultados.

¿Qué pasa si Tina no puede resolver mi consulta?

Un punto interesante es que "Tina" tiene la capacidad de derivarte al organismo correcto si tu pregunta no corresponde a ANSES. Por ejemplo, si preguntás sobre el DNI, te va a redirigir hacia la información del Renaper.

Esta función es muy valiosa porque centraliza la búsqueda de información estatal. Muchas veces no sabemos bien qué repartición se encarga de cada trámite. Tina actúa como un primer filtro que nos dirige al lugar adecuado, ahorrando tiempo y frustración.

Si la consulta es muy específica de tu caso personal y requiere revisar tu historial, el asistente te va a sugerir que te contactes por los canales tradicionales, como la línea telefónica 130 o acercándote a una oficina con turno previo.

Ventajas y límites: qué tenés que saber sobre este servicio

La principal ventaja es la disponibilidad absoluta. No importa el día ni la hora, siempre está online. Esto es ideal para personas que trabajan o que tienen dudas fuera del horario de atención tradicional de las oficinas.

También es gratuito y evita las esperas en las líneas telefónicas, que suelen estar colapsadas, especialmente a principios de mes. Te da una respuesta inmediata para preguntas puntuales y concretas.

Sin embargo, es importante entender sus límites. Tina no reemplaza la atención presencial ni telefónica para trámites complejos. No puede, por ejemplo, iniciar un trámite de jubilación por vos, ni resolver problemas específicos de tu cuenta.