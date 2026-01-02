ANSES oficializó el cambio del bono: ya no es igual para todos los jubilados

El bono de $70.000 ahora se reduce de forma proporcional si tu jubilación supera el mínimo.

Si en enero cobraste menos refuerzo del que esperabas o incluso nada, hay una razón oficial. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la reglamentación que cambia la esencia del bono extraordinario. Este ya no es un pago fijo e idéntico para todos.

La confusión fue grande durante los primeros cobros del año. Algunos jubilados recibieron los $70.000 completos, otros un monto menor y varios directamente no vieron el refuerzo. Esto no fue un error, sino la aplicación de un nuevo esquema "variable y decreciente" que ahora es ley. Acá te explicamos cómo funciona.

El bono se reduce a medida que tu haber aumenta

La lógica es simple, pero tiene un impacto directo en tu bolsillo. El bono de hasta $70.000 está diseñado para complementar los ingresos hasta alcanzar un tope máximo. Si tu jubilación es baja, recibís el refuerzo completo. Si es más alta, el monto del bono se achica.

¿Quiénes reciben los $70.000 completos? Exclusivamente los titulares de la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez o madres de siete hijos. Para ellos, el ingreso total es el haber más el bono entero.

Pero si tu jubilación supera el monto mínimo, el bono empieza a reducirse de forma proporcional. ANSES calcula automáticamente la diferencia para que tu ingreso total no supere un cierto límite. Cuanto más cobrás de jubilación, menos bono te corresponde.

El tope: ¿por qué algunos jubilados lo perdieron totalmente?

Existe un punto de corte. Si el monto de tu jubilación igual o supera un tope establecido, el bono desaparece por completo. Este tope no es un número fijo, sino que se actualiza mes a mes junto con los aumentos por movilidad.

Esto explica por qué muchos jubilados perdieron el bono sin haber mejorado su poder adquisitivo real. Su haber subió por inflación, rozó el tope y automáticamente el sistema les quitó el refuerzo. Su ingreso total quedó congelado o casi igual, a pesar del "aumento".

Solo los jubilados que cobran el haber mínimo reciben el bono completo de $70.000.

Cada vez que la movilidad te acerca al tope, el bono se reduce. Y cuando finalmente lo superás, lo perdés. Por eso la queja de muchos es que sienten que no avanzan, a pesar de los ajustes anunciados.

Características que NO cambiaron: lo que el bono sigue siendo

Aunque su asignación es distinta, algunas reglas se mantienen. El monto máximo posible sigue siendo de $70.000. Además, es un refuerzo libre de descuentos: no te retienen aportes, impuesto a las ganancias ni nada sobre ese dinero.

Otro punto importante: no se computa para el cálculo del medio aguinaldo. Tu haber se calcula sin incluir el bono, por lo que no afecta ese pago semestral. Tampoco es un pago familiar; se asigna por titular, no por grupo familiar.

Estas aclaraciones son vitales para entender que, si lo cobrás, es un ingreso neto y extra. No te genera ninguna obligación tributaria posterior ni reduce otros beneficios que ya tengas.

¿Cómo saber si a vos te corresponde y por cuánto?

La liquidación es automática. ANSES la calcula mes a mes al procesar tu haber. Para saber exactamente qué te toca, tenés que consultar en "Mi ANSES". Allí, en el detalle de tu cobro, debería figurar un ítem desglosado por el bono.

Si tu jubilación iguala o supera un tope establecido, el bono desaparece por completo.

Si cobraste y no ves el monto completo, revisá el recibo de pago digital. Ahí se especifica el haber neto, cualquier descuento y el adicional por bono. Si tenés dudas sobre el cálculo, podés llevar ese recibo a una oficina de ANSES para que te lo expliquen.

Recordá que no podés reclamar si no te toca. El sistema es automático y proporcional. Si tu haber está por encima del mínimo, es matemático que el bono será menor. La única forma de volver a cobrarlo completo sería si tu jubilación bajara, algo prácticamente imposible.