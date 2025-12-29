SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en enero 2026

SUAF ANSES: calendario de pagos diciembre

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) continuará vigente durante enero de 2026 con el esquema de actualización automática por inflación, tal como lo establece la normativa actual. Las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se ajustan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que impacta directamente en los montos que cobran los beneficiarios del SUAF.

Cuánto se cobra de SUAF anses en diciembre

SUAF ANSES: Actualización vigente en enero 2026

Para el primer mes del año, ANSES aplica una suba del 2,34%, correspondiente a la inflación de noviembre. El incremento se encuadra en lo dispuesto por el Decreto 848/2025, que mantiene el mecanismo de movilidad mensual. Como es habitual, los valores definitivos quedan sujetos a la publicación oficial del organismo hacia fines de diciembre.

Escalas del SUAF según ingresos familiares

Con la aplicación del nuevo índice, los montos de la asignación por hijo menor de edad se modifican de acuerdo con el rango de ingresos del grupo familiar:

Rango 1: $64.131 (aumento de $2.879 respecto de diciembre)

Rango 2: $43.258 (suba de $1.942)

Rango 3: $26.165 (incremento de $1.175)

Rango 4: $13.498 (aumento de $606)

Estos valores alcanzan a trabajadores formales y otros beneficiarios cuyos ingresos se encuentran dentro de los límites establecidos por ANSES. El monto final depende exclusivamente del rango salarial en el que queda encuadrado el grupo familiar.

Cuánto se cobra en ANSES diciembre

Asignación por hijo con discapacidad

La actualización de enero también impacta en la asignación por hijo con discapacidad, que se paga sin límite de edad a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Los valores estimados son:

Rango 1: $208.807 (sube $9.374)

Rango 2: $147.717 (aumenta $6.631)

Rango 3: $93.228 (incremento de $4.185)

Nuevos topes de ingresos para cobrar el SUAF

Además de los montos, en enero se actualizan los límites de ingresos que determinan el acceso al SUAF. Estos topes suben un 2,47%, conforme a la movilidad previsional establecida por el Decreto 274/2024:

Tope individual: $2.573.046

Tope del grupo familiar: $5.146.093

Estos valores son determinantes: si un integrante supera el tope individual o si la suma de ingresos familiares excede el límite general, el beneficio se pierde automáticamente, sin excepciones.

Quiénes cobran el SUAF

El SUAF está dirigido a distintos sectores:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas (excepto monotributo social)

Titulares de la Prestación por Desempleo

Jubilados y pensionados del SIPA

Para el cálculo del beneficio, ANSES toma como referencia el sueldo bruto informado por el empleador, sin descontar aportes jubilatorios ni obra social. A partir de ese ingreso bruto, se determina el rango y el monto mensual correspondiente.