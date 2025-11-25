Cuál es el aumento del SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que, a partir de diciembre de 2025, se aplicará una actualización en los importes correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El aumento será del 2,34% y abarcará todas las prestaciones incluidas en este régimen. Entre ellas se encuentra la asignación por matrimonio, que desde el próximo mes tendrá un valor actualizado para cada integrante de la pareja.

Este incremento se implementa dentro del mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que determina la actualización de los beneficios administrados por ANSES siguiendo la variación del índice de precios difundido por el Indec.

SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en diciembre 2025

La asignación por matrimonio, incluida dentro del esquema del SUAF, es un pago único otorgado por ANSES a cada uno de los cónyuges tras la formalización del enlace. Este beneficio se encuentra dirigido a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Personal contratado bajo la modalidad temporaria.

Personas cubiertas por una aseguradora de riesgos del trabajo (ART).

Titulares del seguro por desempleo.

Beneficiarios de la pensión honorífica para veteranos de la Guerra de Malvinas.

En contraposición, no pueden solicitar esta asignación los trabajadores monotributistas, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni quienes perciben la Asignación por Embarazo. Para acceder a la prestación, los ingresos deben ubicarse dentro de los topes vigentes del SUAF: un límite individual y un tope para el conjunto del grupo familiar, que funcionan como condición para determinar la elegibilidad.

SUAF ANSES: quiénes lo cobran

Cómo realizar el trámite para obtener el pago único

La gestión del beneficio se puede concretar por dos vías:

En una oficina de ANSES, solicitando un turno previo.

Mediante Atención Virtual, utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Quienes inicien el trámite deben presentar el acta o certificado de matrimonio, junto con los DNI de ambos integrantes de la pareja. El plazo para solicitar esta asignación se extiende desde los dos meses anteriores hasta los dos años posteriores a la fecha en que se celebró el matrimonio.

ANSES aclara que el importe liquidado siempre corresponde al valor vigente en el mes en que se formalizó el casamiento. Por lo tanto, la actualización anunciada para diciembre aplicará únicamente a los enlaces registrados a partir de ese mes.

Aumento de SUAF ANSES

¿Cuándo cobran la AUH y SUAF en diciembre 2025?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en las siguientes fechas: