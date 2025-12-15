Estrenada en 2018 y basada en las novelas de Luke Jennings, la producción de la BBC America se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural.

Netflix sumó a su catálogo de diciembre una de las mejores series de espionajes de la última década: Killing Eve.

Estrenada en 2018 y basada en las novelas de Luke Jennings, la producción de la BBC America se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, no solo por su trama adictiva, sino también por la originalidad de sus personajes y el enfoque poco convencional del género.

De cuatro temporadas, Killing Eve se alzó con el galardón a Mejor serie de larga duración entregado por la Gotham Awards y Mejor programa nuevo de Television Critics Association.

¿De qué se trata Killing Eve?

La historia gira en torno a Eve Polastri, una analista del MI5 aburrida de la rutina burocrática, cuya intuición la lleva a obsesionarse con una asesina en serie internacional conocida como Villanelle. Lo que comienza como una persecución clásica entre agente y criminal se transforma en un juego psicológico intenso, donde ambas mujeres se observan, se estudian y se reflejan mutuamente. Esta relación ambigua, cargada de tensión emocional y sexual, es el verdadero motor de Killing Eve y el elemento que la distingue de otros relatos del género.

Uno de los mayores aciertos de la serie es la construcción de Villanelle, interpretada por Jodie Comer. Lejos del estereotipo del asesino frío y silencioso, el personaje es extravagante, infantil, cruel y encantador al mismo tiempo. Con dos premiaciones por su rol, Comer logra dotarla de una complejidad que oscila entre la comedia y el horror, haciendo que el espectador se sienta incómodamente atraído por su violencia.

“Villanelle es fuerte, pero también es débil y tiene muchos defectos”, señaló Comer, reflexionando cómo el desafío no resulto simple, sino lleno de matices.

A nivel estético, Killing Eve se caracteriza por una cuidada puesta en escena, locaciones europeas elegantes y una banda sonora que refuerza el tono irónico del relato. El vestuario, especialmente el de la villana, se convirtió en un elemento icónico, utilizando la moda como extensión de la personalidad del personaje y como herramienta narrativa.

Ficha técnica de Killing Eve