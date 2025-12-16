La F1 2026 tendrá 24 fechas.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la entrega de premios de la FIA en Tashkent, capital de Uzbekistán, donde Lando Norris recibió su título de campeón de la Fórmula 1 y también se premiaron a otros campeones de otros certámenes regulados por la federación. Pero eso no fue todo lo que sucedió en la ciudad uzbeka, que fue sede de la Asamblea General de la FIA para la renegociación del Acuerdo de la Concordia.

Luego de prolongadas negociaciones, la FIA y la dirección de la F1, es decir, la FOM (Formula One Management), finalmente llegaron a un acuerdo de gobernanza que establece las nuevas reglas de juego que regirán entre 2026 y 2030. El eje del acuerdo está puesto en cómo se gestionarán los campeonatos venideros, aspecto en el que se introdujeron dos cambios sustanciales de cara al futuro.

En primer lugar, la FIA estableció una redistribución de ingresos, de manera tal que los equipos más pequeños reciban una porción mayor de los ingresos comerciales con el fin de reducir la brecha con los grandes equipos. Esto viene acompañado con un nuevo modo de fijar la cuota de inscripción al campeonato del mundo, algo que hasta ahora se había basado en un costo fijo más un pago extra por la cantidad de puntos obtenidos en la temporada previa.

De ahí que Red Bull haya pagado una cuota altísima para 2024 después del exitoso 2023, en el que ganó 21 de las 22 fechas del calendario, con el récord de 19 victorias de Max Verstappen. En lugar de eso, a partir de 2026 el valor a pagar estará sujeto a la posición final en el campeonato de constructores en una escala móvil de arriba abajo.

El otro aspecto importante que cubre el nuevo Acuerdo de la Concordia es la limitación del poder de voto de las escuderías, de manera tal que la FIA y la FOM tendrán más peso en la toma de decisiones estratégicas. Así, la mayoría se ha reducido de seis a cuatro en las reuniones de comisión, mientras que la supermayoría requerirá seis votos en lugar de ocho, con lo que se espera agilizar los cambios en los reglamentos al evitar los bloqueos que pueden llegar por parte de los equipos.

Solo Tsunoda no seguirá en la F1 2026.

¿Cuándo vuelve la F1?

Aunque el campeonato terminó hace una semana, la Fórmula 1 2026 se siente cada vez más cerca, en parte porque la presentación de los nuevos monoplazas será el próximo mes. Esto se debe a que la pretemporada comenzará en el Circuito de Barcelona-Cataluña del 26 al 30 de enero, mientras que habrá otras sesiones en el Circuito Internacional de Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes antes del arranque del campeonato, programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el GP de Australia.