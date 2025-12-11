Verstappen quedó a dos puntos del campeonato.

A pesar de haber tenido una brillante recuperación en la segunda parte de la temporada, a tal punto de superar la barrera de más de 100 puntos que lo alejaban de Oscar Piastri, Max Verstappen no pudo consagrarse en el GP de Abu Dhabi. Si bien se quedó con la victoria en el Circuito Yas Marina, perdió el campeonato por apenas dos puntos con Lando Norris, quien fue beneficiado en varias oportunidades a lo largo del año.

De hecho, tras el cierre de la última fecha, varios aficionados se lamentaron por el hecho de que el piloto neerlandés haya perdido el título, a tal punto que algunos lo reconocieron en redes como el “campeón sin corona”. Parece ser que lo mismo aplica para los jueces del Power Rankings de la Fórmula 1, en el que cinco expertos valoran el rendimiento de los pilotos sin considerar el monoplaza que conducen, sino su talento puro al volante.

Tal como sucede con el campeonato, estos rankings van formando un promedio con el pase de las fechas y el tetracampeón del mundo, que obtuvo 9,6 puntos en el GP de Abu Dhabi, terminó en la cima de esta tabla. “Si bien su largo reinado como campeón del mundo de 1.457 días llegó a su fin en Abu Dhabi, Verstappen no podía haber acabado la temporada de una forma mejor. El piloto de Red Bull lideró sin oposición, logrando la pole antes de conseguir una victoria dominante”, escribieron desde el sitio de la F1.

Como resultado del puntaje obtenido en la última fecha, “SuperMax” finalizó el 2025 con un promedio de 8.6 puntos, mientras que Norris quedó segundo con 8.2 tras haber recibido una puntuación de 8,6 en Yas Marina. Por su parte, Piastri terminó tercero en el Power Rankings con 8.0, seguido por el empate de Charles Leclerc y George Russell con 7.7, de manera que ambos comparten el cuarto puesto.

El Top-10 del ranking se completa con un triple empate entre Isack Hadjar, Alexander Albon y Fernando Alonso con 7.1, mientras que Oliver Bearman quedó noveno con 7.0 y Nico Hülkenberg cierra el Top-10 como último ingreso con 6.9. Cabe mencionar que esta clasificación no ofrece premios más allá del reconocimiento por parte de los expertos, algo que en ocasiones se condice con la opinión de los aficionados.

Así terminó el Power Rankings de la F1 2025.

Los números de Verstappen en 2025

Al cabo de 24 fechas, Max sumó un total de ocho victorias, siendo el máximo ganador de la temporada por encima de Lando Norris y Oscar Piastri, que sumaron siete cada uno. Pero eso no es todo, ya que el neerlandés también fue el piloto con más poles del año con ocho, además de haber tenido la mayor cantidad de vueltas lideradas con 454 giros y ser el único piloto que llegó a los diez podios consecutivos en la temporada.