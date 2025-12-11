Darío Lanzafame, experto en derechos laborales: "No existe el período de prueba, no te resignes y reclamá"

Un abogado laboral contó lo que hay que hacer si no te quieren indemnizar.

El período de prueba es un concepto del que muchos empleadores se aprovechan para no cumplir con los derechos de los trabajadores y sobre este tema habló el abogado laboralista Darío Lanzafame en sus redes sociales. El experto en temas laborales indicó qué hacer ante un caso de injusticia de ese tipo.

El letrado reveló que si te quieren despedir en tu período de prueba pero nunca te habían contratado formalmente, estás en condiciones de hacer un reclamo legal. "Si estás en negro, no existe el período de prueba. Muchos empleadores usan la excusa del período de prueba para no blanquearte desde el momento cero", comenzó su descargo Lanzafame.

"Lo hacen bajo el pretexto de 'tengo que ver cómo trabajás'. Pero la ley es clara: el período de prueba es válido solo si te registraron desde el primer día en la AFIP", continuó el abogado. Y agregó: "Si trabajás en negro, aunque trabajes solo una semana ya tenés derecho a una indemnización y no corre el período de prueba, incluso si trabajaste pocos días. Podés probarlo con testigos, transferencias o cualquier otra prueba para pdoer reclamar tus derechos".

El abogado laboralista reveló que esto pasa mucho en rubros como gastronomía, comercio, limpieza y logística. "Si te echaron y te dijeron que a vos no te corresponde nada porque estaba en período de prueba pero nunca te registraron o lo hicieron tarde, no te resignes, contactame y reclamamos", cerró.

Trabajo.

Otro consejo del abogado laboral Darío Lanzafame

Darío Lanzafame, abogado especializado en derecho laboral, explicó en sus redes sociales qué acciones evitar cuando un empleador intenta presionar para que el trabajador presente su renuncia con el fin de evitar un despido formal. El profesional detalló por qué esta maniobra puede perjudicar al empleado y describió los pasos que se deben seguir ante una situación así. Con frecuencia, algunas empresas buscan que los trabajadores renuncien para no pagar la indemnización correspondiente. Si el empleado no desea dejar el puesto, es fundamental que no firme ni entregue una renuncia bajo ninguna circunstancia. "Si haces eso, perdés todo: tu antigüedad, tu indenmización, tus derechos, absolutamente todo", sostuvo.