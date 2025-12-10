Tener una mascota puede costar más que un salario mínimo

Una compañía especializada en cuidado para mascotas reveló que el costo de mantenerlas puede llegar a los $360 mil mensuales, dependiendo raza, tamaño y ubicación geográfica. Entre alimentación, paseos y veterinario, un perro podría demandar un gasto mensual mayor a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), actualmente en $322.200. Para los gatos, el monto se reduce al menos a la mitad.

Según se desprende de un relevamiento de Vetify, una obra social para mascotas, el costo mensual de mantener a un animal tiene gran incidencia en la economía de las familias argentinas. Si bien los números pueden modificarse dependiendo el tipo de insumos, el lugar del domicilio y las características del animal, el precio de los gastos que requieren para tener una buen calidad de vida puede llegar a ser un cuarto del salario promedio del sector privado y casi la totalidad del SMVM.

"El costo mensual de la alimentación de una mascota se encuentra actualmente entre $60.000 y $120.000. Este monto puede variar, por un lado de acuerdo al tipo y marca de alimento y, por otro, si se trata de alimentación para gatos o para perros", indicó la compañía a El Destape.

En cuanto a los paseos que deben realizar diariamente los perros, sobre todo los que viven en departamentos y casas chicas sin patios ni terrazas, oscilan entre $3.000 y $5.000 cada salida a la calle. "Si consideramos una cantidad aproximada de 20 paseos al mes tomando un valor promedio $4.000, el gasto mensual asciende a $80.000", señalan. El total, que será diferente dependiendo el paseador, la empresa y la residencia, oscila entre los $60.000 y los $160.000 por mes.

Finalmente, uno de los gastos más importantes que tienen las familias con mascota, son los relacionados con llevarlos al veterinario. "Las consultas veterinarias pueden variar entre $35.000 y $80.000 del tipo de consulta y el veterinario o centro veterinario al que se acuda", agrega el informe, en el que se tuvo en cuenta valores de clínicas veterinarias de la ciudad de Buenos Aires.

Según Kantar, el 94% de la población está dispuesto a gastar para que sus animales estén sanos y felices. Sin embargo, el aumento de los costos y el actual contexto económico también hace que las familias tengan que evaluar en qué destinar el dinero.

La primera "obra social" para mascotas

Además de este diagnóstico, la empresa Vetify lanzó planes específicos para cachorros, adultos y animales senior y también una cobertura especial para emergencias. Sabrina Pfeifer, su directora, destacó que "queremos que los tutores tengan la certeza de que nunca estarán solos frente a una emergencia. Nuestro diferencial radica en ofrecer un acompañamiento integral, que va desde la prevención hasta la contención en los momentos más difíciles".

Uno de los objetivos de la obra social es extender hasta un 20% la esperanza de vida de las mascotas, gracias a la detección temprana de enfermedades. Entre los servicios que ofrece se encuentran la orientación veterinaria las 24 horas por teléfono o videollamada, atención presencial en una red nacional con más de 180 centros veterinarios, reintegros para quienes prefieran su propio veterinario y beneficios especiales para chequeos, vacunación y desparasitación.