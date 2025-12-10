La cantina de CABA que se destaca por sus platos mediterráneos y europeos: dónde queda y el menú que ofrece

La cocina liderada por Sebastián Iraola fusiona recetas tradicionales con técnicas contemporáneas y productos frescos.

En el corazón de Villa Urquiza, de la Ciudad de Buenos Aires, aparece Bonario, una propuesta que combina tradición y modernidad dentro de la gastronomía porteña. Su inspiración mediterránea y europea, sumada a una ambientación cálida, lo posiciona como un punto de interés creciente. La identidad del lugar y su cocina se revelan a través de una carta variada que evoluciona a lo largo del día.

Un espacio que combina calidez, diseño y espíritu hogareño

Bonario surgió de la iniciativa de un grupo de amigos que buscó crear un restaurante con esencia casera, pero alineado con las tendencias actuales de la gastronomía. Ubicado en una esquina de Villa Urquiza, el local integra elementos que generan una atmósfera luminosa y confortable.

En la vereda se destacan mesas en tonos terracota, grandes maceteros y toldos que permiten disfrutar del aire libre sin importar el clima. En el interior, la madera, los colores suaves y un sillón protagónico refuerzan ese clima acogedor que invita a volver. La propuesta está pensada para funcionar desde la mañana hasta la noche, adaptándose a distintos momentos del día sin perder coherencia estética ni culinaria.

La cocina de Bonario: tradición familiar con técnicas contemporáneas

La carta está liderada por el chef Sebastián Iraola, quien retoma recetas familiares pero las actualiza mediante técnicas modernas y productos frescos. Desde temprano, la cafetería ofrece opciones como espresso clásico, flat white, iced latte o caramel latte, acompañados por medialunas, brownies, granola bowls y platos más completos como huevos revueltos con sweet bacon y mango.

A partir del mediodía, la propuesta se vuelve más amplia y contundente. Entre las entradas sobresalen los boquerones con pickles, la provoleta con mango y sriracha, y los buñuelos de espinaca. También se suman tablas de charcutería artesanal y de quesos del norte, ideales para compartir.

Los principales reflejan una combinación de sabores mediterráneos y europeos, desde el New York Steak con papas rotas hasta la milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca, el truchón patagónico o la frittata de mar. Platos más reconfortantes, como la musaka o el goulash de hongos, completan el abanico de opciones que integran la identidad del restaurante.

El menú amplía su propuesta con platos que profundizan el perfil mediterráneo del restaurante.

Pastas, arroces y postres que amplían la propuesta mediterránea

Las pastas y los arroces conforman un capítulo destacado dentro del menú. El panzotti de mozzarella con cebolla caramelizada, los ravioles de trucha y puerro, el risotto de hongos con queso azul e hinojos asados o el risotto de espinaca con panceta y brie consolidan el perfil mediterráneo que caracteriza a Bonario.

Para cerrar la experiencia, la carta de postres incluye alternativas como el flan de naranja, un brownie con caramelo salado y la tradicional torta vasca acompañada por mermelada de naranja, una opción que sostiene el sello europeo presente en toda la propuesta.

Coctelería, vinos y una experiencia pensada para disfrutar

La coctelería acompaña con clásicos y creaciones propias como el Bona Vibra o el Bonario Spritz, complementados por una selección de vinos nacionales, cervezas y mocktails refrescantes. Cada bebida funciona como un complemento equilibrado de la carta, reforzando el enfoque integral del restaurante.

Con el lema “los buenos momentos se saborean”, Bonario se posiciona como un espacio donde la comida, el ambiente y el servicio construyen una experiencia cercana y memorable. Este equilibrio armónico entre cocina, diseño y calidez consolidó al restaurante como una referencia dentro de la gastronomía de CABA, especialmente para quienes buscan sabores mediterráneos y europeos en un entorno que invita a quedarse.