Como todos los años, este viernes 12 de diciembre se abre el portal energético del 12/12 y hay un ritual muy simple que podés hacer en casa. Según los expertos en astrología y numerología, se trata de una ocasión muy especial para manifestar buena suerte, éxito y prosperidad para el 2026.
De acuerdo con quienes creen en cuestiones esotéricas y espirituales, este portal representa un momento único en el año para dejar atrás lo que ya no suma y darle espacio a todo lo bueno que tiene que venir.
El número 12 se asocia con el cierre de un ciclo y preparación para uno nuevo. Esta fecha tan especial es un recordatorio poderoso de que estás terminando una etapa y podés dirigir tu energía hacia lo que querés construir.
Luz Arcana, astróloga y creadora de contenido espiritual, compartió cómo practicar este ritual. Antes de hacerlo, se recomienda que encuentres un lugar de tu casa donde puedas estar tranquilo/a sin que nadie te interrumpa.
Cómo hacer el ritual para el portal del 12/12
Materiales
-
1 vela de cualquier color.
-
1 lapicera de cualquier color.
-
1 hoja en blanco.
El paso a paso
-
Encendé la vela. Siempre se debe hacer con fósforo y nunca con encendedor, para atraer las buenas energías.
-
Escribí en la hoja 12 intenciones que quieras que se cumplan en 2026. Deben ser 12 intenciones claras, ni más, ni menos. Estas oraciones siempre deben estar en presente y en afirmativo. Por ejemplo, si querés conseguir un nuevo trabajo, debés escribir: "Agradezco porque tengo un nuevo trabajo". Es decir, como si ya lo tuvieras en el presente.
-
Una vez que escribas todas, leelas en voz alta y decí la siguiente frase en voz alta: "La divinidad conoce mis intenciones. Gracias, gracias, gracias". Una vez que hayas hecho esto, quemá la hoja con la vela.
-
Tirá las cenizas donde quieras.
Tip extra: lo más importante en cualquier ritual es la intención que le pongas. Esto significa que es fundamental que mantengas la mente en positivo y sientas una real gratitud a la hora de escribir tus manifestaciones, visualizándolas con mucho detalle como si ya formaran parte de tu realidad actual.