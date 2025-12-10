Portal 12/12: así es el ritual que hay que hacer este viernes para atraer el éxito y las buenas energías en 2026.

Como todos los años, este viernes 12 de diciembre se abre el portal energético del 12/12 y hay un ritual muy simple que podés hacer en casa. Según los expertos en astrología y numerología, se trata de una ocasión muy especial para manifestar buena suerte, éxito y prosperidad para el 2026.

De acuerdo con quienes creen en cuestiones esotéricas y espirituales, este portal representa un momento único en el año para dejar atrás lo que ya no suma y darle espacio a todo lo bueno que tiene que venir.

El número 12 se asocia con el cierre de un ciclo y preparación para uno nuevo. Esta fecha tan especial es un recordatorio poderoso de que estás terminando una etapa y podés dirigir tu energía hacia lo que querés construir.

Luz Arcana, astróloga y creadora de contenido espiritual, compartió cómo practicar este ritual. Antes de hacerlo, se recomienda que encuentres un lugar de tu casa donde puedas estar tranquilo/a sin que nadie te interrumpa.

Cómo hacer el ritual para el portal del 12/12

Materiales

1 vela de cualquier color.

1 lapicera de cualquier color.

1 hoja en blanco.

El paso a paso

Encendé la vela. Siempre se debe hacer con fósforo y nunca con encendedor, para atraer las buenas energías. Escribí en la hoja 12 intenciones que quieras que se cumplan en 2026. Deben ser 12 intenciones claras, ni más, ni menos. Estas oraciones siempre deben estar en presente y en afirmativo. Por ejemplo, si querés conseguir un nuevo trabajo, debés escribir: "Agradezco porque tengo un nuevo trabajo". Es decir, como si ya lo tuvieras en el presente. Una vez que escribas todas, leelas en voz alta y decí la siguiente frase en voz alta: "La divinidad conoce mis intenciones. Gracias, gracias, gracias". Una vez que hayas hecho esto, quemá la hoja con la vela. Tirá las cenizas donde quieras.

Tip extra: lo más importante en cualquier ritual es la intención que le pongas. Esto significa que es fundamental que mantengas la mente en positivo y sientas una real gratitud a la hora de escribir tus manifestaciones, visualizándolas con mucho detalle como si ya formaran parte de tu realidad actual.