Trump abre otro frente de batalla contra México: ahora va por el agua

Cuando parecía que la tensión entre Donald Trump y México se concentraría exclusivamente en los aranceles y el fentanilo, el líder republicano abrió un nuevo frente de batalla diplomática: el agua. En las últimas horas, Trump elevó el tono y exigió que el país vecino cumpla de inmediato con las entregas de agua estipuladas en un tratado bilateral de 1944. Hasta amenazó con nuevas sanciones si no el gobierno de Claudia Sheinbaum no "paga la deuda".

La respuesta de la presidenta mexicana no tardó en llegar y fue categórica. En su conferencia matutina, la mandataria explicó que cumplir con las exigencias de Washington en este momento es físicamente inviable. "Es imposible entregar la cantidad de agua que pide Estados Unidos", sentenció Sheinbaum y argumentó que no se trata de falta de voluntad política, sino de una crisis hídrica real.

El argumento central de México es técnico. Sheinbaum detalló que las represas en la frontera norte tienen niveles de almacenamiento históricamente bajos debido a una sequía prolongada. "Incluso físicamente por el tamaño del ducto, no se podría entregar en muy poco tiempo la cantidad de agua que está reclamando. Es un impedimento físico. Eso lo sabe el Gobierno de Estados Unidos", disparó la presidenta y expuso que la administración estadounidense está al tanto de la situación crítica.

Según la mandataria, ceder ante la presión de Trump implicaría dejar sin suministro de agua potable a las poblaciones fronterizas mexicanas y desabastecer a los agricultores de estados como Chihuahua, lo que podría desatar un conflicto social interno. "Lo principal es el derecho humano al agua", remarcó.

Qué dice el Tratado de 1944

El conflicto gira en torno a un acuerdo de hace 80 años que regula las cuencas compartidas:

México debe entregar agua a Estados Unidos proveniente del Río Bravo (en ciclos de cinco años).

Estados Unidos debe entregar agua a México proveniente del Río Colorado.

Históricamente, el tratado contempla flexibilidades en casos de "sequía extraordinaria", permitiendo que México postergue sus entregas para el siguiente ciclo quinquenal. Sin embargo, Trump busca desconocer esa cláusula de emergencia y exige el pago inmediato del caudal adeudado, utilizándolo como una nueva herramienta de extorsión política.