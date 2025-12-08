Trump se mete en el acuerdo entre Netflix y Warner: la trama familiar detrás del negocio

Donald Trump puso en duda el acuerdo entre Netflix y Warner.

En el marco de la intención de compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alertó que la negociación correría peligro debido al monto exageradamente alto de la operación, que gira alrededor de los 72.000 millones de dólares. Explicó además que la decisión de la compra del grupo recaerá sobre él, dado que este tipo de negociaciones debe pasar por el Gobierno federal. Además, este lunes se sumó una nueva oferta por parte del grupo Paramount, que es superior a la de Netflix y que cuenta con otro factor determinante: detrás de él está Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, la hija del mandatario.

El presidente estadounidense confirmó que el acuerdo entre Warner Bros Discovery y Netflix existe. Pero aunque sostuvo que "no hay dudas al respecto" de su existencia, indicó que "podría ser un problema" aprobar desde el Gobierno la negociación, dada la cantidad de millones de dólares que implica. "Tiene que pasar por un proceso y veremos qué sucede", señaló, mientras hablaba frente a algunos periodistas sobre la alfombra roja del Kennedy Center Honors, el domingo 7 a la noche.

Sin embargo, elogió al titular de Netflix, Ted Sarandos, aunque se mantuvo siguió alertando sobre la altitud del costo de pago. "Ted es un hombre fantástico. Tengo mucho respeto por él, pero es una gran cuota de mercado, así que tendremos que ver qué pasa", indicó el republicano.

En caso de aprobarse la compra, la fusión pondría a dos de los servicios de streaming más grandes del mundo bajo la misma empresa y uniría la división de televisión y cine de Warner, incluidos los estudios DC, con el archivo de Netflix y toda su rama de producción.

La oferta de Paramount y la presencia del yerno de Trump

Aunque el acuerdo entre Warner y Netflix ocurrió el viernes, este lunes el país norteamericano se despertó con la noticia de que Paramount ofreció una cifra mayor. Mientras que Netflix ofertó sus 72.000 millones (ese monto es para comprar los estudios y el negocio de streaming de la Warner, incluido el de HBO Max), Paramount ofreció 108.400 millones de dólares por las mismas instalaciones, además de los estudios de la CNN, TBS y HGTV, así como del servicio de streaming HBO Max. La propuesta de Paramount incluye además la deuda que Warner Bros Discovery acumula.

Paramount, el imperio de David Ellison (hijo del fundador de Oracle Larry Ellison), tiene un valor de unos 15.000 millones de dólares frente a Warner Bros Discovery, que acumula 412.000 millones. Ellison, que intenta fortalecerse en el mundo de las plataformas digitales y la producción de contenidos audiovisuales frente a Netflix, también cuenta con el respaldo de Affinity Partners en la oferta, según consignó Axios.

Affinity Partners es la firma de capital privado fundada por el yerno de Trump, Jared Kushner, quien recientemente representó al mandatario en misiones diplomáticas sobre las guerras en Gaza y Ucrania. Si se concreta la compra de Warner, sería la segunda adquisición importante en la que Kushner participó este año, ya que tuvo un papel clave en la negociación de del Fondo de Inversión Pública para quedarse con la empresa de videojuegos Electronic Arts.

Jared Kushner se convirtió en uno de los hombres claves de Trump en Medio Oriente

"La oferta es estratégica y financieramente atractiva para los accionistas de Warner Bros, y ofrece una alternativa superior a la Netflix, que ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas de WBD a un prolongado proceso de autorización regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto junto con una combinación compleja y volátil de capital y efectivo", señaló Paramount a través de un comunicado difundido este lunes.

Ellison ya había presentado otras ofertas por Warner Bros. Discovery antes de este lunes, que fueron rechazadas por el grupo. Las declaraciones del presidente Trump el domingo podrían servir de un llamado de atención ante la presencia política de su clan familiar en la negociación.