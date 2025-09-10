Elon Musk dejó de ser el hombre más millonario del mundo.

Elon Musk dejó ser la persona más rica del mundo. El dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, fue superado por Larry Ellison, cofundador de Oracle y actual presidente y director de tecnología de la compañía.

Musk alcanzó en 2021 por primera vez el título de la persona más rica del mundo. Posteriormente, perdió el liderazgo ante Jeff Bezos, de Amazon.com Inc., y Bernard Arnault, de LVMH, antes de recuperarlo en 2024. Sin embargo, el desempeño de Oracle fue determinante para el cambio de posiciones.

El empresario también estuvo vinculado a Tesla, donde fue miembro del consejo de administración durante varios años. Su interés por la industria automotriz se mantiene: posee alrededor de 15 millones de acciones de la compañía de vehículos eléctricos fundada por Musk.

En los últimos años, Ellison escaló posiciones en el ranking de multimillonario. De esta manera, antes de destronar a Musk del podio, lo había hecho con Mark Zuckerberg en 2024.

¿De cuánto es la fortuna de Ellison?

La fortuna de Ellison superó los u$s 393.000 millones, tras un incremento récord de u$s 101.000 millones en Nueva York, según informó Bloomberg. El aumento fue impulsado por los resultados trimestrales de Oracle, que superaron las expectativas del mercado y lograron anticipar un crecimiento adicional para la empresa de software.

De esta manera, Ellison superó los u$s 385.000 millones de Musk, quien había liderado el ranking durante poco más de 300 días. Hasta el martes, las acciones de la empresa acumulaban un alza del 45% y este miércoles obtuvo un repunte adicional del 41%.

¿Quién es Larry Ellison?

El empresario, de 81 años, nació el 17 de agosto de 1944 en El Bronx, Nueva York, tiene una larga trayectoria en el sector tecnológico y fue pionero en la industria del software. En 1977, junto a dos socios, fundó Oracle.

Desde su renuncia como CEO en 2014, tras 37 años al mando, Ellison siguió involucrado activamente en la empresa como presidente y director de tecnología, al tiempo que mantuvo un 41% de las acciones. En 2020, se mudó a la isla hawaiana Lanai, que compró casi en su totalidad en 2012 por u$s 300 millones, según Forbes.

En cuanto a su formación académica, nunca terminó sus estudios superiores: abandonó la Universidad de Chicago y la Universidad de Illinois. Hoy, se encuentra en pareja y tiene cuatro hijos, de los cuales dos se dedican al cine. Su hija Megan financió películas como Zero Dark Thirty y American Hustle, mientras que su hijo David produjo películas taquilleras como Terminator y Misión Imposible.

Oracle, la empresa de la persona más rica del mundo

El patrimonio de Ellison está vinculado fundamentalmente a Oracle, la empresa que fundó y en donde mantiene un rol activo como presidente y director de tecnología. La compañía también forma parte del Proyecto Stargate, una iniciativa conjunta con OpenAI, SoftBank y MGX con el objetivo de construir infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

La agencia también aseguró que la fortuna del hombre más rico del mundo también se ve reflejada en las acciones de Oracle, que han sido impulsadas por el crecimiento sostenido y las expectativas positivas del mercado. Esta semana, la empresa informó que prevén que los ingresos contratados de su negocio superen el medio billón de dólares, dada la mayor demanda por sus servicios de infraestructura en la nube con menores costos.

La compañía también llegó a acuerdos con Amazon, Alphabet y Microsoft para que Oracle Cloud Infrastructure (OCI) opere dentro de las infraestructuras de nube de cada una. Los ingresos generados a partir de estos clientes aumentaron 1.529% en el primer trimestre.