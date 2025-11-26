Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 26 de noviembre 2025

En un contexto de precios inestables y consumo retraído, Cuenta DNI sigue funcionando como un salvavidas económico para miles de familias bonaerenses. El programa, que combina descuentos y reintegros en rubros clave, no solo impulsa la compra local, sino que refuerza el vínculo del Banco Provincia con la comunidad, un sello histórico de la entidad fundada en 1822.

Este miércoles 26, el último de noviembre, la billetera digital ofrece 10% de descuento en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro, y mantiene las tres cuotas sin interés en comercios de cercanía. Un combo ideal para quienes buscan aliviar el bolsillo a fin de mes.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este miércoles 26 de noviembre

Supermercados

Los miércoles son un clásico para quienes hacen rendir cada peso. Hoy, Cuenta DNI ofrece:

Carrefour: un 10% de descuento sin tope de reintegro, disponible en todo el país.

un 10% de descuento sin tope de reintegro, disponible en todo el país. Toledo: un 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, con devolución inmediata.

un 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, con devolución inmediata. Supermercados del interior bonaerense: un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana, alcanzable con $40.000 en compras.

El beneficio se aplica automáticamente pagando con la billetera digital y suele acreditarse en pocos días hábiles, una ventaja frente a otros programas que demoran semanas en devolver el dinero.

Farmacias y perfumerías

Durante todo el día, los bonaerenses que usan Cuenta DNI podrán acceder a un 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas. El beneficio no tiene tope de reintegro, por lo que se puede aplicar a compras grandes o pequeñas, desde medicamentos hasta artículos de cuidado personal. Este rubro es uno de los más usados entre adultos mayores y familias con hijos, especialmente por su vigencia los días de semana.

Cuotas sin interés

Si bien los grandes descuentos del 20% se activan los viernes, los comercios de cercanía que no pertenecen al rubro de alimentos -como zapaterías, ferreterías o tiendas de indumentaria- mantienen todos los días la opción de tres cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la billetera virtual. Esta modalidad permite planificar compras sin sobresaltos en plena inflación.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.