Descuentos en carnicerías en noviembre 2025: qué días ahorrar hasta 35%

El sábado 8 de noviembre será el día para marcar en el calendario si el objetivo es ahorrar en carnicerías, granjas y pescaderías.

El Banco Provincia ya adelantó el calendario de beneficios que regirán durante noviembre de 2025 para quienes usan Cuenta DNI, la billetera digital que se consolidó como una de las herramientas más utilizadas para enfrentar la inflación en Buenos Aires.

Entre las promociones más destacadas figura el regreso del 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, una oportunidad clave para ganarle a los aumentos en alimentos básicos que siguen golpeando fuerte el bolsillo de los hogares.

La medida llega en un contexto donde los precios de la carne acumulan subas de más del 250% interanual, según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), y en el que el consumo se mantiene en mínimos históricos. Por eso, cada nuevo anuncio del Banco Provincia se celebra como un alivio para la mesa familiar.

Cuándo aprovechar el 35% en carnicerías, granjas y pescaderías

El sábado 8 de noviembre será el día clave para quienes buscan ahorrar en cortes de carne, pollo o pescado. Durante esa jornada, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 35% de descuento en locales adheridos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, alcanzable con compras de hasta $17.000.

Cuenta DNI.

Otros descuentos de Cuenta DNI para aprovechar en noviembre de 2025

Además del beneficio estrella en carnicerías, el Banco Provincia mantiene una batería de descuentos que atraviesan toda la semana y distintos rubros:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Comercios de cercanía: 20% los viernes, con reintegro de hasta $4.000 por día.

20% los viernes, con reintegro de hasta $4.000 por día. Universidades: 40% diario en locales adheridos, con límite semanal de $6.000.

40% diario en locales adheridos, con límite semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

10% los miércoles y jueves, sin límite de reintegro. Jóvenes de 13 a 17 años: 30% en gastronomía el sábado 15 y domingo 16, con tope de $8.000 (equivalente a $26.700 en consumos).

30% en gastronomía el sábado 15 y domingo 16, con tope de $8.000 (equivalente a $26.700 en consumos). Comercios no alimenticios: tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.

Cuándo hay descuentos en supermercados con Cuenta DNI

El Banco Provincia también renovó sus acuerdos con supermercados, con rebajas que llegan hasta el 20% y, en algunos casos, sin tope de reintegro: