Invasión de bichos en AMBA: qué son los extraños insectos que aparecieron en muchas casas

Invasión de bichos: qué son los insectos que aparecieron en el AMBA.

El AMBA experimentó una invasión de insectos que confundieron a los vecinos debido a su extraño aspecto. Qué son estos bichos y por qué aparecieron en casas y balcones, provocando extrañeza en cientos de personas.

Según diferentes reportes de vecinos del AMBA una plaga de insectos aparecieron en casas, patios, balcones y áreas comunes durante la noche. Se trató de insectos voladores de gran tamaño, que se vieron atraídos a las viviendas por el calor y la luz. Y aunque muchos se preguntaron si se trataba de chinches de agua, expertos los denominaron "cucarachas de agua".

Estas cucarachas de agua, también llamadas, chinches acuáticas, pertenecen a la familia Belostomatidae y entre sus características figuran cuerpo aplanado, patas delanteras adaptadas para la caza y un tamaño que puede alcanzar hasta los 12 centímetros.

Estos insectos habitan en ambientes de agua dulce, como lagunas, arroyos y estanques, y suelen encontrarse en la provincia de Entre Ríos y en Paraguay, donde los llaman "chincha" o "picudo". La alimentación de las chinches acuáticas es a base de otros organismos, ya que son carnívoras, y aunque pueden morder ante amenazas no se las considera una amenaza para los humanos dado que no son venenosas.

Por qué aparecieron en el AMBA

Su reciente aparición en zonas del AMBA se debió a los cambios bruscos en las condiciones climáticas: las altas temperaturas, la humedad y la baja presión atmosférica propiciaron la aparición de estos insectos en ciudades y zonas rurales.