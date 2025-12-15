Cuatro plantas claves para renovar el aire de tu hogar: cuáles sirven para reducir la humedad

La humedad puede ser un problema en muchos hogares y uno de los lugares más difíciles para eliminarla es en el baño, donde la poca ventilación y la acumulación del vapor pueden llevar a la aparición de moho tóxico. Por suerte, existen ciertos tipos de plantas que absorben la humedad y son claves para renovar el aire.
Cuáles son las plantas que absorben la humedad y renuevan el aire
El baño puede llegar a ser uno de los puntos del hogar con mayor humedad, pero se pueden colocar plantas que aman los ambientes húmedos y que renuevan el aire, ideales para prevenir el moho y con las que, además, se puede decorar el espacio. Las cuatro plantas claves son:
-
Aspidistra: se trata de una planta resistente en entornos húmedos y eficaz para absorber la humedad. Es ideal para las personas que no pueden dedicarle mucho tiempo, ya que no requiere de mucho cuidado. Esta especie se adapta bien a la luz reflejada y puede sobrevivir incluso en baños sin ventanas.
-
Helecho espada: es una plata clásica perfecta para los baños, ya que puede crecer tranquilamente en la humedad y en lugares con luz indirecta. Puede estar colgada de la pared o en una maceta y le añade color y vida al espacio. Sin embargo, aunque el espacio este húmedo debe regarse ligeramente.
Existen ciertas plantas que sobreviven en la humedad y pueden renovar el aire del baño
-
Sansevieras o lengua de suegra: se trata de una suculenta considerada por la NASA como una de las mejores plantas para limpiar el aire que, además, es súper resistente ideal para las personas que se olvidan de regarla. Es perfecta para espacios con poca luz y humedad. Por su tamaño es ideal para baños pequeños.
-
Calatheas: necesitan un entorno húmedo para vivir y son claves para adornar cualquier baño. La gran parte de las calatheas son plantas para humedad, pero las variedades medallion y sanderiana son las que sobreviven mejor en entornos húmedos, ya que adoran el rocío y la luz filtrada. La clave está en impedir que sufran el frío.