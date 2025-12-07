Según la NASA: las 5 plantas ideales para limpiar y renovar el aire de tu casa

Las plantas no solo aportan vida y color a la decoración de nuestra casa, sino que pueden ser una de las grandes claves para tener un hogar saludable y con aire más puro. Un estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló cuáles son los ejemplares que ayudar a purificar el ambiente.

Diferentes tipos de plantas funcionan como purificadores naturales que absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno y, además, pueden filtrar compuestos orgánicos volátiles (COV) y otros contaminantes tóxicos del aire, al absorberlos con sus hojas y descomponerlos con las raíces.

Estas son las plantas que pueden purificar tu casa

Si bien parece extraño, en el interior de la casa puede haber mayor nivel de contaminación que afuera por la acumulación de químicos de, por ejemplo, productos de limpieza, muebles o ciertos materiales de construcción. Sin embargo, se puede purificar con ciertas plantas, de acuerdo a un estudio de la NASA publicado en Environmental Health Perspectives, las plantas que deberías tener en tu hogar son:

Palma de Bambú

Es perfecta para las habitaciones cerradas, tiene la capacidad de eliminar el benceno y el tricloroetileno, pero también puede humedecer el ambiente y mejorar la calidad del aire. Son una gran opción para renovar el hogar.

Lengua de suegra

Denominada en realidad Sansevieria trifasciata, esta planta tiene la capacidad de producir oxígeno por la noche y eliminar el benceno, se considera que es ideal para colocar en los dormitorios, ya que incluso ayuda a tener un mejor descanso. Además, requiere de poca agua y sobreviven en lugares con poca luz.

La lengua de suegra es una de las grandes opciones para purificar el ambiente del hogar

Palo de agua o tronco de brasil

Conocido en Argentina como palo de agua, destaca por su capacidad de absorber toxinas y por su bajo mantenimiento. Su aspecto exótico y sus hojas verdes brillantes aportan vida y color a cualquier ambiente.

Lirio de la paz

Denominada Spathiphyllum, también es clave para purificar los ambientes: elimina benceno, tricloroetileno y formaldehído. Es muy fácil de cuidar, no requiere de mucha luz y posee las icónicas flores blancas que permiten darle un toque elegante a la decoración del hogar.

Ficus

Se trata de uno de los árboles de interior más populares y que tiene la capacidad de purificar el ambiente. Necesita recibir luz indirecta y riego moderado. Sin embargo, no es recomendable tenerlo en hogares con animales, ya que altamente tóxico al consumirse.

Muchos eligen el ficus para decorar el hogar, pero también tiene grandes beneficios para la salud

Otras plantas que pueden purificar el ambiente de tu hogar