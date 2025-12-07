Juventus vs Pafos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 10 de diciembre, Pafos visita a Juventus en el Allianz Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Champions.
Así llegan Juventus y Pafos
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions
Juventus ganó el encuentro previo ante FK Bodo/Glimt por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 empates, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 10 goles a favor.
Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Pafos y Mónaco, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.
Horario Juventus y Pafos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas