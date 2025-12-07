Mundial 2026: la FIFA reveló las fechas, horarios y sedes de todos los partidos de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 tendrá 16 estadios en total.

El viernes pasado se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio y tendrá el condimento especial de ofrecer un nuevo formato de competición. En lugar del cupo de 32 equipos que se mantuvo entre Francia 1998 y Qatar 2022, la Copa del Mundo del próximo año tendrá un total de 48 selecciones participantes.

Como consecuencia de esto, se han conformado 12 grupos de cuatro seleccionados, de los cuales los dos primeros obtendrán el pasaje directo a la fase eliminatoria, que comenzará en los dieciseisavos de final. Puesto que habrá 32 equipos en esta etapa, también pasarán de fase los mejores ocho terceros, además de que habrá un total de 104 partidos a lo largo de todo el torneo.

De esta manera, los finalistas y quienes jueguen por el tercer puesto, tendrán que completar ocho partidos, uno más que los máximos disputados en Qatar 2022. Este sábado, la FIFA publicó las fechas y horarios de todos los partidos que se jugarán durante el certamen, incluyendo además las sedes y los cruces ya programados después del sorteo, en el que la Selección Argentina quedó emparejada con Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J. A continuación, el detalle de cada fecha en la Copa del Mundo 2026.

Fase de grupos del Mundial 2026

*Todos los horarios son del Este de Estados Unidos

Jueves, 11 de junio 2026

15:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 - República de Corea vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

15:00 - Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia - Grupo B - Toronto Stadium

21:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

15:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

18:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

21:00 - Haití vs Escocia - Grupo C - Boston Stadium

00:00 - Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo - Grupo D - BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

13:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Houston Stadium

16:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 - Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

22:00 - Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

12:00 - España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 - Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

18:00 - Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

21:00 - Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

15:00 - Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

18:00 - Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – Grupo I - Boston Stadium

21:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

00:00 - Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

13:00 - Portugal vs Jamaica/RD de Congo/Nueva Caledonia – Grupo K - Houston Stadium

16:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

19:00 - Ghana vs Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

22:00 - Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

12:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium

15:00 - Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B - Los Angeles Stadium

18:00 - Canadá vs Catar – Grupo B - BC Place Vancouver

21:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

15:00 - Estados Unidos vs Australia – Grupo D - Seattle Stadium

18:00 - Escocia vs Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

21:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

00:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

13:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium

16:00 - Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

22:00 - Ecuador vs Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

00:00 - Túnez vs Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

12:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium

15:00 - Bélgica vs Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

18:00 - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

21:00 - Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

13:00 - Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas Stadium

17:00 - Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Philadelphia Stadium

20:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

23:00 - Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

13:00 - Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

16:00 - Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston Stadium

19:00 - Panamá vs Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

22:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

15:00 - Suiza vs Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

15:00 - Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs Catar – Grupo B - Seattle Stadium

18:00 - Brasil vs Escocia – Grupo C - Miami Stadium

18:00 - Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

21:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

21:00 - Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

16:00 - Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium

16:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

19:00 - Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Dallas Stadium

19:00 - Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

22:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium

22:00 - Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

15:00 - Noruega vs Francia – Grupo I - Boston Stadium

15:00 - Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Toronto Stadium

20:00 - Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston Stadium

20:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara

23:00 - Egipto vs Irán – Grupo G - Seattle Stadium

23:00 - Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

Sábado, 27 de junio 2026

17:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

17:00 - Croacia vs Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

19:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium

19:30 - RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

22:00 - Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City Stadium

22:00 - Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

Grupos confirmados para el Mundial 2026.

Dieciseisavos de final

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final

Domingo, 19 de julio 2026