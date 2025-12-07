Sorpresa por la decisión de la FIFA para el Mundial 2026 sobre el criterio de desempate

Sorpresa por lo que decidió la FIFA para la fase de grupos del Mundial 2026.

La FIFA tomó una decisión final acerca del criterio de desempate en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. La máxima entidad del fútbol, presidida por el ítalo-suizo Gianni Infantino, abandonó la histórica marca de la diferencia de gol para determinar qué equipo queda arriba de otro en la fase de grupos, ante la igualdad en los puntos obtenidos.

¿Cómo es el criterio de desempate en el Mundial 2026 según la FIFA?

En el caso de que dos o más equipos terminen igualados en puntos en la fase de grupos, la Federación Internacional de Fútbol Asociado determinó lo siguiente:

Se analizará el partido que hayan disputado entre sí y tendrá prioridad para pasar de fase aquel que haya resultado ganador, al igual que en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. Si continúa la igualdad, primará entonces la mayor diferencia de goles obtenidos en los partidos de grupo entre las Selecciones en cuestión. Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las Selecciones en cuestión. Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo. Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo. El Fair Play (Juego Limpio): mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva de jugadores y cuerpo técnico según el número de tarjetas recibidas.

Otros ítems decididos por la FIFA para el Mundial 2026

Las listas serán de 26 jugadores por Selección.

Los 15 suplentes podrán estar en el banco y a disposición del entrenador: "No se permitirá que más de 26 personas (hasta 15 suplentes y hasta 11 oficiales del equipo", detalla el reglamento oficial.

Se mantendrán las pausas de hidratación que se implementaron durante el Mundial de Clubes 2025 por las altas temperaturas. El encargado de decidir en qué momento se realiza dicha pausa será el árbitro y deberá hacerlo entre los minutos 25 y 30 de cada tiempo.

Se mantienen los cinco cambios (entre tres ventanas) por encuentro por equipo, con uno más extra en el caso de ir a la prórroga.

Se mantiene la situación en cuanto a las modificaciones por conmoción cerebral: no se contabilizarán como cambio ni como ventana ocupada.

Los días y horarios de los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026